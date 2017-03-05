Смертельный наезд произошел 5 марта, около 21.50, на улице Ленина в Плещеницах. Водитель с места аварии скрылся. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.

При разбирательстве стало известно, что наезд на местную жительницу, которая переходила дорогу, был совершен автомобилем Opel Astra. Водитель с места ДТП скрылся. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции нашли автомобиль на улице Калинина с характерными механическими повреждениями.

— Сейчас водителя ищут. Предположительно, автомобилем управлял 38-летний житель деревни Метличицы Логойского района, — сказали в ГАИ.

В результате наезда 61-летняя пешеход от полученных травм умерла на месте происшествия.

РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).