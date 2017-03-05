В обновленном приложении «Афиша TUT.BY» прошел первый розыгрыш билетов на концерт Depeche Mode («Депеш Мод») , который состоится в «Минск-Арене» 17 июля. Победителем стала Екатерина Лосевич, жительница агрогородка Борисовского района.





— Участовавала в розыгрыше впервые. Узнала о нем от моей сестры — активного читателя портала TUT.BY, — рассказала Екатерина о том, как получила заветные билеты. — С мужем (трактористом-машинистом) и дочкой живем в Борисовском районе. Это агрогородок — здесь развлечений нет. Мы никуда не ходим, практически нигде не бываем. Поэтому победа в розыгрыше для нас большая радость.





Екатерина с дочкой и мужем в зимний период никуда не ходят, а летом ездят в Минск, чтобы сходить в зоопарк, в цирк или в парк, покататься на аттракционах.

— Хотелось бы, чтобы в регионах появилось больше активностей для детей. Нам не хватает развлекательных центров, сложно организовать какой-то отдых для ребенка.

Как рассказала Екатерина, музыка Depeche Mode ей по душе. На концерт победительница отправится с мужем.





Напомним, теперь вы можете попытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Сегодня будут подведены итоги розыгрыша билетов на Brutto , а уже 7 марта в приложении стартует розыгрыш билетов на концерт группы Ленинград .

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