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"Это агрогородок, здесь нет развлечений": победитель розыгрыша билетов Depeche Mode живет в Борисове
В обновленном приложении «Афиша TUT.BY» прошел первый розыгрыш билетов на концерт
— Участовавала в розыгрыше впервые. Узнала о нем от моей сестры — активного читателя портала TUT.BY, — рассказала Екатерина о том, как получила заветные билеты. — С мужем (трактористом-машинистом) и дочкой живем в Борисовском районе. Это агрогородок — здесь развлечений нет. Мы никуда не ходим, практически нигде не бываем. Поэтому победа в розыгрыше для нас большая радость.
Екатерина с дочкой и мужем в зимний период никуда не ходят, а летом ездят в Минск, чтобы сходить в зоопарк, в цирк или в парк, покататься на аттракционах.
— Хотелось бы, чтобы в регионах появилось больше активностей для детей. Нам не хватает развлекательных центров, сложно организовать какой-то отдых для ребенка.
Как рассказала Екатерина, музыка Depeche Mode ей по душе. На концерт победительница отправится с мужем.
Напомним, теперь вы можете попытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.
Сегодня будут подведены итоги розыгрыша билетов на
Присоединяйтесь: обновляйте свою версию приложения или скачивайте «Афиша TUT.BY» из магазина приложений и участвуйте в розыгрышах билетов на самые разные мероприятия.
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"Это агрогородок, здесь нет развлечений": победитель розыгрыша билетов Depeche Mode живет в Борисове
В приложении "Афиша TUT.BY" завершен первый розыгрыш билетов на концерт Depeche Mode. Победителем стала Екатерина Лосевич, жительница агрогородка Борисовского района.
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