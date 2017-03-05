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В Березинском районе Opel насмерть сбил велосипедиста

06.03.2017 11:54 — Разное | Tut.by  
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Вблизи деревни Михалево Березинского района под колеса автомобиля попал велосипедист. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.

Фото: УГАИ МВД

По предварительной информации, 25-летний водитель Opel Vectra ехал по трассе Р67 Борисов — Березино — Бобруйск и на 74-м километре дороги совершил наезд на пересекавшего проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля 59-летнего велосипедиста.

Фото: УГАИ МВД

В результате ДТП велосипедист от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия. РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

 
 
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Авария произошла на трассе Р67 Борисов - Березино - Бобруйск вблизи деревни Михалево.

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