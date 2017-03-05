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Гендиректор минского "Динамо" опроверг информацию о задолженностях клуба перед игроками

06.03.2017 11:52 — Разное | Tut.by  
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Генеральный директор минского «Динамо» Анатолий Курилец опроверг информацию о задержках в выплате заработной платы игрокам.


Фото: hcdinamo.by

«Мы закончили год без задолженностей перед игроками и партнерами. Все выплачено, в том числе и за январь. Была лишь одна четырехдневная задержка, но она связана с переносом собрания наблюдательного совета Беларуськалия», — сказал Курилец.

Напомним, что в конце прошлой недели эксперт «КХЛ ТВ» и бывший вратарь «Динамо» Сергей Борисов поделился информацией о задолженностях команды.

«По моей информации, перед плей-офф у „Динамо“ было собрание, на котором игрокам объявили, что в клубе нет денег. Сообщили, что постараются с игроками рассчитаться за лето. Особого акцента на достижение положительного результата никто не делал», — сказал Борисов.

 
 
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Генеральный директор минского "Динамо" Анатолий Курилец опроверг информацию о задержках в выплате заработной платы игрокам.

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