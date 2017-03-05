



Гражданка России, которая предположительно была связана с Мевлютом Алтынташем, убийцей российского посла в Турции Андрея Карлова, арестована в Анкаре.

Как сообщила газета Hurriyet со ссылкой на источник в правоохранительных органах, арестованную россиянку зовут Екатерина, ей 33 года, следствие подозревает, что она поддерживала телефонные контакты с Алтынташем до конца ноября, а также общалась с ним через WhatsApp.

Журналисты также утверждают, что россиянка причастна к организации интимных услуг в пятизвездочных отелях в Анкаре.

Посольство России в Анкаре не смогло предоставить РИА Новости оперативный комментарий в связи с арестом подозреваемой.

Посол Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «акт международного терроризма», убийство в данный момент расследуется совместной группой из российских и турецких специалистов, пишут РИА Новости .