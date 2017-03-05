﻿ В Турции арестовали гражданку России за связь с убийцей посла Андрея Карлова. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Турции арестовали гражданку России за связь с убийцей посла Андрея Карлова

06.03.2017 11:55 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В Турции арестовали гражданку России за связь с убийцей посла Андрея Карлова

Гражданка России, которая предположительно была связана с Мевлютом Алтынташем, убийцей российского посла в Турции Андрея Карлова, арестована в Анкаре.

Как сообщила газета Hurriyet со ссылкой на источник в правоохранительных органах, арестованную россиянку зовут Екатерина, ей 33 года, следствие подозревает, что она поддерживала телефонные контакты с Алтынташем до конца ноября, а также общалась с ним через WhatsApp.

Журналисты также утверждают, что россиянка причастна к организации интимных услуг в пятизвездочных отелях в Анкаре.

Посольство России в Анкаре не смогло предоставить РИА Новости оперативный комментарий в связи с арестом подозреваемой.

Посол Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «акт международного терроризма», убийство в данный момент расследуется совместной группой из российских и турецких специалистов, пишут РИА Новости.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гражданка России, которая предположительно была связана с Мевлютом Алтынташем, убийцей российского посла в Турции Андрея Карлова, арестована в Анкаре.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Березинском районе Opel насмерть сбил велосипедиста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика