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Гомельчанин, по вине которого мужчина стал инвалидом, получил два года колонии-поселения

06.03.2017 12:13 — Разное | Tut.by  
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Следствие установило, что 32-летний водитель Infiniti FX 35 двигался по Речицкому проспекту со скоростью 104 км/ч при разрешенных 60 км/ч. При запрещающем сигнале светофора Infiniti выехал на перекресток, где при перестроении в правую по ходу движения полосу столкнулся с Оpel Astra, который двигался во встречном направлении и поворачивал налево, пишет «СБ. Беларусь Сегодня».


В результате ДТП водитель Оpel, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, получил открытую черепно-мозговую травму, переломы ребер справа, повреждение правого легкого. В отношении водителя, спровоцировавшего аварию, возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого телесного повреждения.

— Приговором суда Советского района мужчине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств сроком на четыре года, — рассказал помощник прокурора Андрей Гонарт.

Обвиняемый свою вину на суде не признал.

Пострадавшему в связи с уроном здоровья из-за ДТП медицинская комиссия определила вторую группу инвалидности, также он теперь не может управлять транспортом.

 
 
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Пострадавшему в связи с уроном здоровья из-за ДТП медицинская комиссия определила вторую группу инвалидности, также он теперь не может управлять транспортом.

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