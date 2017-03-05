Следствие установило, что 32-летний водитель Infiniti FX 35 двигался по Речицкому проспекту со скоростью 104 км/ч при разрешенных 60 км/ч. При запрещающем сигнале светофора Infiniti выехал на перекресток, где при перестроении в правую по ходу движения полосу столкнулся с Оpel Astra, который двигался во встречном направлении и поворачивал налево, пишет « СБ. Беларусь Сегодня ».





В результате ДТП водитель Оpel, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, получил открытую черепно-мозговую травму, переломы ребер справа, повреждение правого легкого. В отношении водителя, спровоцировавшего аварию, возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого телесного повреждения.

— Приговором суда Советского района мужчине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств сроком на четыре года, — рассказал помощник прокурора Андрей Гонарт.

Обвиняемый свою вину на суде не признал.

Пострадавшему в связи с уроном здоровья из-за ДТП медицинская комиссия определила вторую группу инвалидности, также он теперь не может управлять транспортом.