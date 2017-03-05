|
Гомельчанин, по вине которого мужчина стал инвалидом, получил два года колонии-поселения
Следствие установило, что 32-летний водитель Infiniti FX 35 двигался по Речицкому проспекту со скоростью 104 км/ч при разрешенных 60 км/ч. При запрещающем сигнале светофора Infiniti выехал на перекресток, где при перестроении в правую по ходу движения полосу столкнулся с Оpel Astra, который двигался во встречном направлении и поворачивал налево, пишет «
В
— Приговором суда Советского района мужчине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств сроком на четыре года, — рассказал помощник прокурора Андрей Гонарт.
Обвиняемый свою вину на суде не признал.
Пострадавшему в связи с уроном здоровья из-за ДТП медицинская комиссия определила вторую группу инвалидности, также он теперь не может управлять транспортом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пострадавшему в связи с уроном здоровья из-за ДТП медицинская комиссия определила вторую группу инвалидности, также он теперь не может управлять транспортом.
|
Архив (Разное)
Комментарии