В Минске за совершение хулиганских действий задержали минчанку, которая, находясь в пьяном виде, повредила автомашину бутылкой из-под шампанского. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

— В милицию обратился владелец Mitsubishi Colt, который рассказал, что приехал домой и припарковал автомобиль во дворе. Когда вошел в квартиру, услышал, что сработала сигнализация. Выйдя на улицу, мужчина увидел, что в его автомобиле разбито лобовое стекло, а рядом лежит бутылка из-под шампанского. Мужчина вызвал милицию, — рассказала официальный представитель Центрального РУВД Татьяна Обозная.

Прибывшие на место вызова милиционеры выяснили, что бутылку выбросила из окна своей квартиры 30-летняя женщина. Дама пояснила, что была дома и распивала шампанское. В этот момент ей позвонил муж и сказал, что идет домой. Женщина испугалась, что из-за алкоголя возникнет с супругом конфликт и выбросила бутылку в окно.

Центральным (г. Минска) РОСК по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК Республики Беларусь (Хулиганство). Санкция данной части статьи предусматривает наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.