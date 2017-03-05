﻿ В Минске пьяная женщина выбросила из окна бутылку из-под шампанского и разбила Mitsubishi. 21.by
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В Минске пьяная женщина выбросила из окна бутылку из-под шампанского и разбила Mitsubishi

06.03.2017 12:10 — Разное | Tut.by  
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В Минске за совершение хулиганских действий задержали минчанку, которая, находясь в пьяном виде, повредила автомашину бутылкой из-под шампанского. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

— В милицию обратился владелец Mitsubishi Colt, который рассказал, что приехал домой и припарковал автомобиль во дворе. Когда вошел в квартиру, услышал, что сработала сигнализация. Выйдя на улицу, мужчина увидел, что в его автомобиле разбито лобовое стекло, а рядом лежит бутылка из-под шампанского. Мужчина вызвал милицию, — рассказала официальный представитель Центрального РУВД Татьяна Обозная.

Прибывшие на место вызова милиционеры выяснили, что бутылку выбросила из окна своей квартиры 30-летняя женщина. Дама пояснила, что была дома и распивала шампанское. В этот момент ей позвонил муж и сказал, что идет домой. Женщина испугалась, что из-за алкоголя возникнет с супругом конфликт и выбросила бутылку в окно.

Центральным (г. Минска) РОСК по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК Республики Беларусь (Хулиганство). Санкция данной части статьи предусматривает наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Дама пояснила, что была дома и распивала шампанское. В этот момент ей позвонил муж и сказал, что идет домой. Женщина испугалась, что из-за алкоголя возникнет с...

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