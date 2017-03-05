﻿ Минчане о празднике 8 Марта: нам нужна весна и солнце. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Минчане о празднике 8 Марта: нам нужна весна и солнце

06.03.2017 12:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Одна из собеседниц, которых Sputnik встретил незадолго до праздника, впервые в Беларуси – раньше она жила в Копенгагене и там не получала поздравлений в этот день. Так что в текущем году ждет цветов и теплых слов. 

Мужчины признались, что даже если бы женщины не поздравляли их с Днем защитника отечества, все равно получили бы солнечные мимозы и подарки. Некоторые представители сильного пола рассказали, что 8 Марта – один из немногих праздников, когда женщины получают от них цветы, и согласились – любимым нужно уделять больше внимания.

"Летом можно полевых цветов собрать", – посоветовал один из собеседников.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне Международного женского дня корреспонденты Sputnik даже под дождем нашли радостных жителей Минска. Смотрите в опросе Sputnik, как белорусы ждут праздник, весну...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Гомельчанин, по вине которого мужчина стал инвалидом, получил два года колонии-поселения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика