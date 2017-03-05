Одна из собеседниц, которых Sputnik встретил незадолго до праздника, впервые в Беларуси – раньше она жила в Копенгагене и там не получала поздравлений в этот день. Так что в текущем году ждет цветов и теплых слов.

Мужчины признались, что даже если бы женщины не поздравляли их с Днем защитника отечества, все равно получили бы солнечные мимозы и подарки. Некоторые представители сильного пола рассказали, что 8 Марта – один из немногих праздников, когда женщины получают от них цветы, и согласились – любимым нужно уделять больше внимания.

"Летом можно полевых цветов собрать", – посоветовал один из собеседников.