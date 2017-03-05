3-5 марта прошел 21-й тур чемпионата Беларуси по мини-футболу в высшей лиге. Тройка лидеров изменений не претерпела.



Фото: МФК "Столица"

«Лидсельмаш» в гостях ожидаемо не заметил сопротивления ЦКК (9:2), ВРЗ, наконец, прервал неудачную свою серию (2:0 против «АК Южный»), а «Столица», проводившая пятый матч за последние десять дней, сумела выстоять и одержать важную победу в Гомеле против БЧ (3:2). Таким образом, «айтишники» по-прежнему лидируют в чемпионате (52 балла), ВРЗ второй (49 очков), «Лидсельмаш» занимает третью позицию (48 очков).

Минский «Дорожник» неожиданно поделил очки с «Форте» (2:2). Однако «Витэн» осечкой прямого конкурента воспользоваться не сумел, сыграв вничью с МАПИДом. Этот матч, наряду с игрой в Борисове, получился самым интересным в туре. «Энергетики» уверенно вели к перерыву 2:0, однако МАПИД вернул интригу, забив за первые две минуты второго тайма два мяча. В итоге счет так и остался ничейным, однако борьба и обоюдное желание команд забить решающий гол сделали эту битву одной из самых ярких и эмоциональных в 21-м туре.

«Борисов-900» дома осуществил впечатляющий камбэк: борисовчане сначала проигрывали минской «Охране-Динамо» 0:3, а затем сумели не только сравнять счет, но и довести дело до разгрома (8:3).

БЧ, несмотря на проигрыш «Столице», идет на восьмой строке, однако гродненское «УВД-Динамо» по результатам тура уже наступает гомельской команде на пятки. «Милиционеры» переиграли «Аматар» 5:3 и сократили отставание от «железнодорожников» до 4 пунктов.

Из остальных команд, кто теоретически может побороться за место в плей-офф, можно отметить результаты «Гранита» и «Форте». В Микашевичах 9 голов в свои ворота получило «Динамо-БНТУ» (окончательный счет 9:2 в пользу местной команды), а могилевчане, как уже говорилось выше, отобрали очки у «Дорожника» (2:2).

21-й тур

3 марта

ЦКК 2−9 «Лидсельмаш»

БЧ 2−3 «Столица»

МАПИД 2−2 «Витэн»

«АК Южный» 0−2 ВРЗ

4 марта

«Дорожник» 2−2 Форте"

«Борисов-900» 8−3 «Охрана-Динамо»

«Гранит» 9−2 «Динамо-БНТУ»

5 марта

«УВД-Динамо» 5−3 «Аматар».