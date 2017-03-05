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Трудовая победа "Столицы", фантастический камбэк "Борисова-900" и другие результаты 21-го тура
3-5 марта прошел 21-й тур чемпионата Беларуси по мини-футболу в высшей лиге. Тройка лидеров изменений не претерпела.
«Лидсельмаш» в гостях ожидаемо не заметил сопротивления ЦКК (9:2), ВРЗ, наконец, прервал неудачную свою серию (2:0 против «АК Южный»), а «Столица», проводившая пятый матч за последние десять дней, сумела выстоять и одержать важную победу в Гомеле против БЧ (3:2). Таким образом, «айтишники» по-прежнему лидируют в чемпионате (52 балла), ВРЗ второй (49 очков), «Лидсельмаш» занимает третью позицию (48 очков).
Минский «Дорожник» неожиданно поделил очки с «Форте» (2:2). Однако «Витэн» осечкой прямого конкурента воспользоваться не сумел, сыграв вничью с МАПИДом. Этот матч, наряду с игрой в Борисове, получился самым интересным в туре. «Энергетики» уверенно вели к перерыву 2:0, однако МАПИД вернул интригу, забив за первые две минуты второго тайма два мяча. В итоге счет так и остался ничейным, однако борьба и обоюдное желание команд забить решающий гол сделали эту битву одной из самых ярких и эмоциональных в 21-м туре.
«Борисов-900» дома осуществил впечатляющий камбэк: борисовчане сначала проигрывали минской «Охране-Динамо» 0:3, а затем сумели не только сравнять счет, но и довести дело до разгрома (8:3).
БЧ, несмотря на проигрыш «Столице», идет на восьмой строке, однако гродненское «УВД-Динамо» по результатам тура уже наступает гомельской команде на пятки. «Милиционеры» переиграли «Аматар» 5:3 и сократили отставание от «железнодорожников» до 4 пунктов.
Из остальных команд, кто теоретически может побороться за место в плей-офф, можно отметить результаты «Гранита» и «Форте». В Микашевичах 9 голов в свои ворота получило «Динамо-БНТУ» (окончательный счет 9:2 в пользу местной команды), а могилевчане, как уже говорилось выше, отобрали очки у «Дорожника» (2:2).
21-й тур
3 марта
ЦКК 2−9 «Лидсельмаш»
БЧ 2−3 «Столица»
МАПИД 2−2 «Витэн»
«АК Южный» 0−2 ВРЗ
4 марта
«Дорожник» 2−2 Форте"
«Борисов-900» 8−3 «Охрана-Динамо»
«Гранит» 9−2 «Динамо-БНТУ»
5 марта
«УВД-Динамо» 5−3 «Аматар».
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3-5 марта прошел 21-й тур чемпионата Беларуси по мини-футболу в высшей лиге. Тройка лидеров изменений не претерпела.
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