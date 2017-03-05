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Похоронит ли блокада Донбасса Минские соглашения?

06.03.2017 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В Украине приближается момент истины, это констатируют политологи, журналисты и простые граждане. Известный общественный деятель Украины Тамара Самойленко, киевлянка, организатор гуманитарных проектов, опытный спикер и аналитик, в эфире радио Sputnik Беларусь рассказала, что думает и чем живет народ Украины сегодня. А также ответила на вопрос: сохранилось у украинцев ли стремление к "европейским" ценностям и приоритетам либо зреет понимание необходимости самостоятельного развития?

"Перемены неизбежны, общество взрослеет быстрее, чем власть, которая думает, что пришла навсегда. У народа есть запрос на изменения, каким образом перемены произойдут мирным или нет — сложно сказать, но эти перемены неизбежны, без этого нельзя", — считает Самойленко.

Похоронит ли блокада Донбасса Минские соглашения?
© REUTERS Валентин Огринеко
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Когда-то Минск стал переговорной площадкой по урегулированию ситуации на Донбассе, сегодня, к сожалению, мы наблюдаем обострение обстановки. Но вопрос — исчерпан ли "минский формат"?

"Нельзя говорить о том, что Минские соглашения похоронены. Проблема в том, что у нас никто не знает истинных Минских соглашений. Официально документ не был опубликован. Когда доступна только часть этого документа, трудно правильно сориентироваться", — отмечает собеседница Sputnik.

Главной проблемой сегодня, по ее словам, является недостаток правды для украинцев, пусть тяжкой, неудобной, горькой, как лекарства, но правды.

Аудиозапись интервью с Тамарой Самойленко слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Известный общественный деятель Тамара Самойленко о текущей обстановке в Украине, судьбе Минских соглашений и недостатке правды.

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