﻿ Экс-чемпионом Бразилии по футболу, который скормил собакам любовницу, интересуются 10 клубов. 21.by
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Экс-чемпионом Бразилии по футболу, который скормил собакам любовницу, интересуются 10 клубов

06.03.2017 12:43 — Разное | Tut.by  
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Бывший вратарь бразильского футбольного клуба «Фламенго» Бруно Фернандеш, отбывший семилетнее наказание за убийство и расчленение любовницы, которую скормил собакам, вышел на свободу и готов продолжить карьеру.


Фото: Flamengo.com.br

Причиной убийства стало требование девушки алиментов, а также ее угрозы в случае отказа рассказать об их связи и новорожденном ребенке жене спортсмена.

Агент 32-летнего голкипера Лусио Велозу Коутинью утверждает, что в его клиенте заинтересованы по меньшей мере девять клубов, с одним из которых он подпишет контракт в течение десяти дней.

— Почти 10 клубов проявили интерес к Бруно, но мы не можем называть эти команды по причинам переговоров, — заявил агент в интервью Goal.

Многие бразильские клубы выступают против возвращения Бруно Фернандеша, который изначально должен был провести в тюрьме более 22 лет.

Бруно Фернандеш выступал за «Фламенго», считающийся самым популярным клубом Бразилии, с 2008 по 2010 годы, а в 2009 году стал со своей командой чемпионом страны. В июле 2010 года «Фламенго» расторг контракт с голкипером.

 
 
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Бывший вратарь бразильского футбольного клуба "Фламенго" Бруно Фернандеш, отбывший семилетнее наказание за убийство и расчленение любовницы, которую скормил...

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