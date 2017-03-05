Бывший вратарь бразильского футбольного клуба «Фламенго» Бруно Фернандеш, отбывший семилетнее наказание за убийство и расчленение любовницы, которую скормил собакам , вышел на свободу и готов продолжить карьеру.



Фото: Flamengo.com.br

Причиной убийства стало требование девушки алиментов, а также ее угрозы в случае отказа рассказать об их связи и новорожденном ребенке жене спортсмена.

Агент 32-летнего голкипера Лусио Велозу Коутинью утверждает, что в его клиенте заинтересованы по меньшей мере девять клубов, с одним из которых он подпишет контракт в течение десяти дней.

— Почти 10 клубов проявили интерес к Бруно, но мы не можем называть эти команды по причинам переговоров, — заявил агент в интервью Goal .

Многие бразильские клубы выступают против возвращения Бруно Фернандеша, который изначально должен был провести в тюрьме более 22 лет.

Бруно Фернандеш выступал за «Фламенго», считающийся самым популярным клубом Бразилии, с 2008 по 2010 годы, а в 2009 году стал со своей командой чемпионом страны. В июле 2010 года «Фламенго» расторг контракт с голкипером.