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Пентагон обеспокоен публикацией фото обнаженных женщин-морпехов
Минобороны США проводит расследование в связи с публикацией фотографий обнаженных девушек из Корпуса морской пехоты США на странице «Сплоченные морпехи» (United Marines) в социальной сети Facebook,
Группа объединяет мужчин и женщин, проходящих службу и служивших в Корпусе морской пехоты, санитаров ВМС США, а также представителей Королевской морской пехоты Великобритании.
Генерал-майор Рональд Л. Грин отметил, что столь негативная модель поведения противоречит ценностям корпуса морской пехоты. Сообщается, что по фотографиям идентифицировали более двух десятков женщин, солдат и офицеров.
Пресс-секретарь Корпуса морской пехоты капитан Райан Е. Алвис отметил, что КМП глубоко обеспокоен произошедшим и тем потоком негативных комментариев, который последовал за публикациями. А также самим фактом обмена непристойными фотографиями на веб-сайте.
К моменту написания заметки все снимки из сообщества были удалены.
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В докладе говорится, что по фотографиям было идентифицировано более двух десятков женщин, солдат и офицеров.
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