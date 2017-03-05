Минобороны США проводит расследование в связи с публикацией фотографий обнаженных девушек из Корпуса морской пехоты США на странице «Сплоченные морпехи» (United Marines) в социальной сети Facebook, сообщает телеканал Fox News.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: instagram.com/charissa_littlejohn

Группа объединяет мужчин и женщин, проходящих службу и служивших в Корпусе морской пехоты, санитаров ВМС США, а также представителей Королевской морской пехоты Великобритании.

Генерал-майор Рональд Л. Грин отметил, что столь негативная модель поведения противоречит ценностям корпуса морской пехоты. Сообщается, что по фотографиям идентифицировали более двух десятков женщин, солдат и офицеров.

Пресс-секретарь Корпуса морской пехоты капитан Райан Е. Алвис отметил, что КМП глубоко обеспокоен произошедшим и тем потоком негативных комментариев, который последовал за публикациями. А также самим фактом обмена непристойными фотографиями на веб-сайте.

К моменту написания заметки все снимки из сообщества были удалены.