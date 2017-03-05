Нападающий «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти забил три мяча за восемь минут в матче 27-го тура Серии, А с «Палермо». Видеозапись появилась на YouTube -канале Torino FC Official.

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Встреча прошла в воскресенье, 5 марта, в Турине и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Белотти забивал мячи с 73-й по 81-ю минуты. С 21 голом он возглавляет снайперскую гонку чемпионата Италии.