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В Лунинецком районе водитель Audi насмерть сбил пешехода и скрылся

06.03.2017 12:57 — Разное | Tut.by  
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Наезд произошел 5 марта, в 03.10, в агрогородке Красная Воля Лунинецкого района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в УГАИ МВД.

Фото: УГАИ МВД

По предварительным данным, автомобиль Audi A6 ехал по улице Мира. Возле дома № 50 он выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на шедшего по краю проезжей части дороги во встречном направлении мужчину. После наезда водитель с места происшествия скрылся.

В районе был введен план «Перехват», в результате которого сотрудники милиции задержали водителя Audi. Им оказался 20-летний гражданин Грузии, местный житель (имеет вид на жительство).

Фото: УГАИ МВД

В результате ДТП 27-летний пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что световозвращающими элементами он обозначен не был.

 
 
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В районе был введен план "Перехват", в результате которого сотрудники милиции задержали водителя Audi. Им оказался 20-летний гражданин Грузии, местный житель (имеет...

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