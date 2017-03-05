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Минтранс не будет вносить изменения в механизм сбора дорожного налога

06.03.2017 13:18 — Разное | Tut.by  
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Минтранс не будет вносить изменения в механизм сбора дорожного налога, при этом ведомство уделит внимание ремонту местных дорог. Об этом на пресс-конференции сказал министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак.

Рабочая группа, созданная при Минтрансе, подготовила доклад в правительство о том, какие местные дороги требуют ремонта и из каких источников это будет финансироваться. Несмотря на то, что предложения по этим вопросам отправлены в Совмин, решения по ним не окончательные и будут обсуждаться.

— Рабочая группа видит кредитные ресурсы как источник финансирования для приведения в порядок местных дорог. Не все области согласны с этим решением,  — сказал Анатолий Сивак. — Но чтобы где-то еще почерпнуть ресурсы для этого, говорить сегодня не приходится. Программа по развитию дорог Беларуси, которая сейчас работает, была с жесткими правилами по финансированию.

Говоря про дороги, Анатолий Сивак коснулся и вопроса «дорожного налога».

— Возникают вопросы о том, что распределение пошлины между республиканскими и региональными дорогами необходимо совершенствовать. Этот механизм изменялся ранее, но и сегодня надо искать еще более справедливый вариант.

Отвечая на вопрос о справедливости взимания «дорожного налога» со всех автомобилистов и возможности его привязки к топливу, министр отметил, что «здесь есть нюансы», но Минтранс никаких изменений по этому вопросу вносить не будет

— Я слежу за комментариями, а также за тем, как это происходит в других странах. Не стоит забывать, что немалая доля топлива уходит на железнодорожный и водный транспорт, для сельского хозяйства — а они не пользуются дорогами. В связи с этим остается вопрос: что более справедливо и правильно.

 
 
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Минтранс уделит внимание местным дорогам, а вносить предложения по изменению механизма сбора "дорожного налога" не будет.

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