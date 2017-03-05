Челябинский хоккейный клуб «Трактор» подпишет контракт на один сезон с защитником сборной Беларуси Ником Бэйленом, а соглашение с канадским форвардом Дереком Роем продлеваться не будет, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.



Фото: Дарья Бурякина

Напомним, что Бэйлен выступал за «Динамо» с 2014 года и покинул команду в прошлом декабре. За минчан американец с белорусским паспортом провел 118 матчей, в которых набрал 80 (22+58) очков по системе «гол+пас».

В конце 2016 года Бэйлен перебрался в состав лидирующего в чемпионате Швеции клуба «Векше». За новую команду Ник набрал 12 (4+8) очков в 17 играх.

О новом контракте с «Трактором» также договорился бывший центрфорвард минского «Динамо» Пол Щехура.