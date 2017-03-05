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Ник Бэйлен может вернуться в КХЛ
Челябинский хоккейный клуб «Трактор» подпишет контракт на один сезон с защитником сборной Беларуси Ником Бэйленом, а соглашение с канадским форвардом Дереком Роем продлеваться не будет, сообщил агентству
Напомним, что Бэйлен выступал за «Динамо» с 2014 года и покинул команду в прошлом декабре. За минчан американец с белорусским паспортом провел 118 матчей, в которых набрал 80 (22+58) очков по системе «гол+пас».
В конце 2016 года Бэйлен перебрался в состав лидирующего в чемпионате Швеции клуба «Векше». За новую команду Ник набрал 12 (4+8) очков в 17 играх.
О новом контракте с «Трактором» также договорился бывший центрфорвард минского «Динамо» Пол Щехура.
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Челябинский хоккейный клуб "Трактор" подпишет контракт на один сезон с защитником сборной Беларуси Ником Бэйленом, а соглашение с канадским форвардом Дереком Роем...
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