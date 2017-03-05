﻿ Минтранс не будет делать МКАД-2 платной дорогой. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Минтранс не будет делать МКАД-2 платной дорогой

06.03.2017 13:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 мар – Sputnik. Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси не планирует вводить плату за проезд по второй Минской кольцевой автодороге (МКАД-2), сообщил глава ведомства Анатолий Сивак в понедельник на пресс-конференции в Минске.

Минтранс не будет делать МКАД-2 платной дорогой
© Sputnik/
Маршрут и характеристики МКАД-2

Министр отметил, что первая МКАД находится в ведении городских властей и не является республиканской автодорогой. Он также обратил внимание, что были попытки "переделать" ее в улицу. Сивак добавил, что ему пока не известны планы столичной администрации относительно введения платы за проезд по кольцевой.

"Что касается второй МКАД, то планов по ее платности нет. В части регулирования движения мы будем через знаки стремиться уводить транзитный транспорт, особенно международный, с первой кольцевой автодороги. Пока это мы не делали, потому что были определенные ограничения, в том числе по скорости", – сказал Сивак. 

Он также сообщил, что введение платы за проезд по тому или иному участку дороги – не быстрый процесс, поэтому "резких движений" тут не будет.

Глава Минтранса проинформировал, что в 2016 году в период максимальных нагрузок по второй МКАД проходило около 4 тысячи автомобилей в сутки, пик нагрузок пришелся на август. С такими же нагрузками работали и некоторые другие республиканские магистрали.

"Нормативы говорят, что если 10 тысяч автомобилей будет по дороге проезжать, то эту дорогу нужно планировать под первую категорию, то есть четыре полосы", — пояснил министр. 

Сивак также заметил, что строительство второй Минской кольцевой автодороги себя оправдывает. "Вокруг Минска появился инвестиционный пояс, где может развиваться экономика через промышленные, торговые и прочие объекты", – сказал он.

Говоря в целом о системе платных дорог в Беларуси, Сивак сообщил, что в этот проект были вложены существенные инвестиции. "Те первые платные дороги, которые у нас были сделаны, окупились год назад, сейчас они приносят в бюджет чистый доход", – сказал Сивак. 

Всего в Беларуси насчитывается около 1600 километров платных автодорог.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что касается первой кольцевой автодороги, то она находится в ведении городских властей, и об их намерениях в министерстве не знают.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Минтранс не будет вносить изменения в механизм сбора дорожного налога
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика