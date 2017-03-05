Плату за проезд по второй Минской кольцевой дороге вводить не планируется. Об этом на пресс-конференции сообщил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак.





— Что касается второй МКАД, то планов по ее платности нет. В части регулирования движения мы будем через знаки стремиться увозить транзитный транспорт, особенно международный, с первой кольцевой автодороги. Пока это мы не делали, потому что были определенные ограничения, в том числе по скорости, — отметил Анатолий Сивак.

По словам министра, в 2016 году в период максимальных нагрузок по второй МКАД проходило около 4 тысяч автомобилей в сутки. Анатолий Сивак констатировал, что строительство второй Минской кольцевой автодороги себя оправдывает.

— Вокруг Минска появился инвестиционный пояс, где может развиваться экономика через промышленные, торговые и прочие объекты, — сказал он.

Помимо этого, министр отметил, что резких решений по увеличению количества платных дорог в Беларуси не будет. Он подчеркнул, что реализация первых инвестпроектов по взиманию платы за проезд по отдельным автомобильным дорогам себя оправдала.

— Мы затрачивали деньги, они окупились год назад. На сегодняшний день они приносят в бюджет чистый доход, — пояснил министр.