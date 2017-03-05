Французская группа PSA Peugeot Citroen купила у американского концерна General Motors немецкую компанию Opel и ее британское подразделение Vauxhall. Как сообщают агентства Bloomberg и Reuters , французы заплатили за немецкую компанию 2,2 миллиарда евро.





Эта сделка позволила группе PSA Peugeot Citroen стать вторым по величине европейским автопроизводителем. Теперь рыночная доля французской компании составляет 16 процентов. Впереди располагается только концерн Volkswagen, доля которого равна 24 процентам.

В PSA Peugeot Citroen отметили, что их партнером по сделке выступил финансовый конгломерат BNP Paribas. Автопроизводитель и компания заплатили по 900 миллионов евро и в равных пропорциях разделили между собой контроль над всеми финансовыми активами Opel и Vauxhall.

Ожидается, что полностью сделка будет закрыта в четвертом квартале 2017 года.

В Bloomberg отметили, что после объявления о покупке Opel и Vauxhall, стоимость ценных бумаг группы PSA Peugeot Citroen выросла на 5,25 процента и составила 20,06 евро за одну акцию. Это лучший результат с июля 2011 года.

В агентстве добавили, что в концерне General Motors, который владел «Опелем» почти 90 лет, решили продать компанию из-за того, что она не смогла выполнить поставленные перед ней финансовые задачи. В Reuters отметили, что продажа Opel указывает на отказ General Motors от работы на европейском рынке.

В 2009 году в General Motors также продавали Opel. Тогда основным претендентом на покупку компании считался консорциум «Magna-Сбербанк». Тем не менее, в итоге руководство концерна отказалось от сделки.