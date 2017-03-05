



В Китае к 2020 году планируется построить 74 новых гражданских аэропорта. Ожидается, что годовой пассажиропоток вырастет до 720 млн человек.

Как сказано в докладе, опубликованном управлением гражданской авиации КНР, к 2020 году общее количество аэропортов в Китае превысит отметку в 260, пишет БЕЛТА.

В последние годы авиасообщение в Китае играет все большую роль. Самолеты гражданской авиации в дни праздника Весны 2017 года совершили более 80 тыс. рейсов, что на 11,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Количество перевезенных пассажиров достигло 9 млн 840 тыс. человек, что на 15,1% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Общее число мест, предоставленных самолетами, достигло 12 млн 830 тыс., средняя наполняемость рейсов составила 83%.

Китай предлагает активно развивать перевозки на короткие расстояния для решения проблем, связанных с транспортными неудобствами в труднодоступных и отдаленных районах страны, а также для удовлетворения потребностей в полетах региональных авиалиний. В последние годы китайские пассажиры были недовольны показателями пунктуальности выполнения полетов.

По данным на 2015 год, 67% рейсов прибывали по расписанию. Управление гражданской авиации Китая выдвинуло требование о том, чтобы к 2020 году этот показатель достиг не менее 80%.