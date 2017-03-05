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Houzz Индия: неземная резиденция в современном стиле

06.03.2017 13:55 — Разное | Tut.by  
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Архитектор Дипен Гада из бюро Dipen Gada and Associates не спеша строил дом своей мечты — убежище от хаоса большого города. Он заложил на проект два с половиной года. Эта резиденция совмещает все необходимое для спокойного отдыха в выходные: просторный участок недалеко от берега реки, коллекцию произведений искусства, сад камней, бассейн, домашний кинотеатр. Экскурсию по ней проводит Houzz Индия.


О проекте

Место: Вадодара, штат Гуджарат, Индия
Год постройки: 2015
Размер: 408,7 кв. м
Кто здесь живет: Семейная пара с ребенком и родителями
Автор проекта: Дипен Гада из бюро Dipen Gada and Associates
Интересный факт: Скульптуры снаружи дома обозначают различные состояния спокойствия и медитации
Фото: Теджас Шах


 


«Я хотел сделать так, чтобы пространство подчинилось природе, создать атмосферу, в которой можно забыть об окружающем мире и его проблемах», — рассказывает архитектор Дипен Гада. Дом построен около извилистого берега реки, поэтому здания и ландшафт территории вторят местной природе. «Нам нужно было тихое место для отпуска, и мы выбрали эстетику минимализма. Здесь почти нет декора за исключением нескольких скульптур и картин».


«Мы хотели передать в своем дизайне понятие sahaj — единообразие. Интерьеры не должны выглядеть навязчивыми и тяжелыми для восприятия — наоборот, должны казаться естественными и несущими легкость».

От входа видна длинная анфилада комнат. Архитектор придерживался монохромной схемы во всем доме, цветные акценты расставлены с помощью элементов мебели, декора и произведений искусства.

Камень из района Джодхпур и индийский песчаник — два главных материала, с которыми удобно экспериментировать. «В доме мы создали современные интерьеры с индийским флером. Индийский песчаник — традиционное для региона напольное покрытие», — говорит Дипен Гада.




Для города Вадодара +45° C — нормальная температура. Поэтому в доме продумано все для сохранения комфортной температуры внутри в течение всего дня. «Позвоночник» дома — большая глухая стена, которая выходит на юго-запад и принимает на себя палящие солнечные лучи. «Фасад дома по большей части обращен внутрь, и есть только одна треугольная зона, выходящая наружу», — рассказывает Дипен Гада. Минимализм выражается именно здесь — архитектор удачно спрятал все помещения за полой стеной.


 


Узкие отверстия в западной стене служат «фильтрами»: они охлаждают жаркий воздух, который проходит через маленькие окошки в западном углу здания. Эта же система охлаждает воздух и внутри здания.


В одной из спален кровать сделана из кирпича и цемента. «Мы положили матрас прямо на бетон», — рассказывает Дипен Гада.


Планировка ванной очень простая, световые просветы выделяют душевую область. Стены и полы выложили традиционным песчаником: «Хотя индийский песчаник и древний материал, сегодня его почти не используют. Мы решили возродить эту традицию и пригласили мастеров из Ауровилля. На полу в столовой и гостиной мы использовали серый цвет, а в спальне — голубой. Ванная комната оформлена в черных тонах».


На террасе дома находится открытый сад, который тоже регулирует теплообмен. Архитектор говорит, что «скульптуры напоминают о возможности отдыхать, расслабляться, медитировать и стремиться к счастливой жизни».



 


«Сверху бассейна мы сделали стеклянный купол, который защищает от посторонних глаз и палящего солнца. Сквозь купол проникает достаточно света, чтобы прогревать воду», — делится Дипен Гада.

Северо-восточная часть участка — самая прохладная, поэтому архитектор решил разбить здесь сад камней. «Я хотел, чтобы около моего дома было место для расслабления с медитативной атмосферой», — отмечает он.

 
 
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