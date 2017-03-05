Политический эксперт Павел Потапейко рассказал радио Sputnik Беларусь о том, кем и как организуются подобные протестные явления, вне зависимости от того, против чего направлены сами протесты.

Для любого общества характерно наличие протестных настроений. Когда некоторые категории населения испытывают некий дискомфорт и желают донести свою правду, это нормальное явление, которое не стоит драматизировать, убежден политический эксперт.

"Отрадно понимать, что выстраивается определенный диалог, когда те, кто призван решать вопросы, готовы принять людей и поговорить с ними. Печально, когда, наоборот, начинаются спекуляции, и чиновников выставляют чуждыми простому населению. Это попытки извне найти некого внутреннего социального врага", — отметил политический эксперт.

Политолог обратил внимание на то, что отдельные СМИ пытаются подать ситуацию с акциями против декрета №3 как массовый протест с политическим подтекстом. По мнению эксперта, нынешние протестные явления в Беларуси напрямую связаны с намерением новой администрации США радикально урезать финансирование различных групп и организаций, которые ранее представляли американские интересы в разных странах.

"Предыдущая администрация США при помощи различных организаций, финансируемых ею же, раскачивала лодку в целом ряде стран и регионов мира. Естественно, отдельные крошки с этого пирога упали и нашим недовольным. Сейчас они оказались перед перспективой потерять финансирование. И судорожно стремятся показать, что они на самом деле что-то делают", — рассказал Потапейко.

Политолог обратил внимание на интересный момент, который можно обнаружить, просматривая фотографии и видео различных протестных акций последних лет.

"Попадаются до боли знакомые лица. Они протестовали в Куропатах, те же люди участвовали в протестах предпринимателей на рынках и ранее среди "хлопающих" в 2011 году. Это те же люди, и фактически их человек триста. Это профессиональные участники протестных мероприятий", — отметил эксперт.

По словам Потапейко, нынешний повод для протестных настроений, декрет №3, требует серьёзной доработки, подобные инициативы должны быть намного более глубоко продуманы. "Есть ощущение, что при запуске документа кто-то будто бы надеялся на дальнейшее раскачивание ситуации", — констатировал эксперт.

Беседу с политическим экспертом Павлом Потапейко о том, кто и как организует акции протеста "нетунеядцев", слушайте на радио Sputnik Беларусь.