Десятки москвичей пришли в столичный парк "Сокольники", чтобы принять участие в международной акции "Останови геноцид жителей Донбасса". Выступившие на митинге возложили ответственность за обострение ситуации на Донбассе на власти Украины.

Смотрите на видео, как проходила акция в центре Москвы.