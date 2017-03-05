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Москвичи присоединились к международной акции в поддержку Донбасса
06.03.2017 13:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Десятки москвичей пришли в столичный парк "Сокольники", чтобы принять участие в международной акции "Останови геноцид жителей Донбасса". Выступившие на митинге возложили ответственность за обострение ситуации на Донбассе на власти Украины.
Смотрите на видео, как проходила акция в центре Москвы.
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Акции "Останови геноцид жителей Донбасса" проходят во многих городах мира при поддержке Международного союза антифашистов.
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