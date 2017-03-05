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В Вилейке показали, как "правильно" надо ремонтировать асфальт: прямо в луже
Читатель AUTO.TUT.BY прислал ролик, на котором запечатлено, как в Вилейке ремонтируют асфальт. Чтобы залатать яму, дорожники уложили асфальт прямо в лужу.
Необычный подход рабочих к ремонту дорожного полотна автор видео заснял на улице Комарова.
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Дорожники "творчески" подошли к ремонту - уложили асфальт прямо в лужу.
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