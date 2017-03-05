﻿ В Вилейке показали, как "правильно" надо ремонтировать асфальт: прямо в луже. 21.by
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В Вилейке показали, как "правильно" надо ремонтировать асфальт: прямо в луже

06.03.2017 13:36 — Разное | Tut.by  
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Читатель AUTO.TUT.BY прислал ролик, на котором запечатлено, как в Вилейке ремонтируют асфальт. Чтобы залатать яму, дорожники уложили асфальт прямо в лужу.

Необычный подход рабочих к ремонту дорожного полотна автор видео заснял на улице Комарова.

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Дорожники "творчески" подошли к ремонту - уложили асфальт прямо в лужу.

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