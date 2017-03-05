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Белорусские дети заболели после оздоровления в Сочи
38 детей из Лунинца и Микашевичей могли отравиться сухпайками, которые изъяла санстанция РФ.
Первые недомогания (проще говоря, тошнота) у детей проявились 3 марта на вокзале в Сочи, когда группа дожидалась поезда домой.
"В поезде и другие дети пожаловались на недомагание, -
В сочинском санатории детям выдали сухпайки, которые изъяты санслужбой Российской Федерации. Однако до массовой тошноты пакеты не распаковывали, утверждает издание.
По утверждению чиновницы, всю дорогу больных детей сопровождали медики.
Правда, в Воронеже детям предлагали только горячее питание, и только на территории Беларуси - в Добруше, к оказанию помощи подключились сотрудники местного Центра гигиены и эпидемиологии.
Позже в Гомеле состав встретила бригада "скорой помощи" Лунинецкой ЦРБ вместе с заведущим инфекционным отделением райбольницы Анатолием Раковичем, а по прибытию в Лунинец состав встречала главврач ЦРБ Светлана Хлебус.
Медики произвели забор материала на кишечно-вирусные инфекции: у детей клинических проявлений нет, двоим детям из Микашевичей рекомендован домашний режим.
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38 детей из Лунинца и Микашевичей могли отравиться сухпайками, которые изъяла санстанция РФ.
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