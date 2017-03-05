38 детей из Лунинца и Микашевичей могли отравиться сухпайками, которые изъяла санстанция РФ.

Первые недомогания (проще говоря, тошнота) у детей проявились 3 марта на вокзале в Сочи, когда группа дожидалась поезда домой.

цитирует начальника Лунинецкого отдела образования, спорта и туризма Наталью Тельпук Медиа-Полесье. - С детьми находились три педагога. При посадке в поезд группу сопровождал врач санатория, а затем, по пути следования, подсаживались врачи-инфекционисты. Дети осматривались, им оказывалась медицинская помощь". "В поезде и другие дети пожаловались на недомагание, -начальника Лунинецкого отдела образования, спорта и туризмаМедиа-Полесье. - С детьми находились три педагога. При посадке в поезд группу сопровождал врач санатория, а затем, по пути следования, подсаживались врачи-инфекционисты. Дети осматривались, им оказывалась медицинская помощь".

В сочинском санатории детям выдали сухпайки, которые изъяты санслужбой Российской Федерации. Однако до массовой тошноты пакеты не распаковывали, утверждает издание.

По утверждению чиновницы, всю дорогу больных детей сопровождали медики.

Правда, в Воронеже детям предлагали только горячее питание, и только на территории Беларуси - в Добруше, к оказанию помощи подключились сотрудники местного Центра гигиены и эпидемиологии.

Анатолием Раковичем, а по прибытию в Лунинец состав встречала главврач ЦРБ Светлана Хлебус. Позже в Гомеле состав встретила бригада "скорой помощи" Лунинецкой ЦРБ вместе с заведущим инфекционным отделением райбольницыа по прибытию в Лунинец состав встречала главврач ЦРБ

Медики произвели забор материала на кишечно-вирусные инфекции: у детей клинических проявлений нет, двоим детям из Микашевичей рекомендован домашний режим.