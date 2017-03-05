Ученые из NASA нашли способ сделать Марс более приятным местом: восстановить его атмосферу с помощью искусственного магнита рядом с планетой. Об этом рассказывает издание конференции Planetary Science Vision 2050 Workshop, кратко об идею описывает издание Phys.org .



Изображение: NASA / GSFC

Почему у Марса нет атмосферы? Исследователи полагают , что около 4,3 млрд лет назад на Марсе была плотная атмосфера, наполненная газами, которой было достаточно для разогрева планеты и появления океанов воды на ее поверхности.

Однако в какой-то период истории на Марсе резко изменился климат, ядро раскаленного железа внутри планеты застыло и магнитное поле практически полностью пропало. Из-за этого солнечный ветер буквально выдул атмосферу планеты, а океаны испарились.

Сейчас ученые предложили поместить магнитный диполь в одной из лагранжевых точек планеты (L1). Это помогло бы сформировать искусственную магнитосферу Марса, которая охватила бы всю планету и защитила ее от солнечного ветра и излучения.

По предварительным расчетам, для этих целей сможет подойти надувная космическая конструкция, которая сгенерирует поле с индукцией от 1 до 2 тесла. Для сравнения: в средних широтах Земли магнитная индукция составляет порядка 5·10-5 тесла, магниты стандартного холодильника достигают 0,05 тесла.



Кадр из фильма «Марсианин».

В результате атмосфера Марса со временем станет толще, температура на планете повысится примерно на 4°C. Этого будет достаточно, чтобы растопить лед из диоксида углерода на северном полюсе Марса. Таяние вызовет парниковый эффект, атмосфера нагреется еще сильнее и заставит таять воду на полюсах.

Все это, по мнению исследователей, даст новые возможности для будущих исследований и колонизации планеты. Правда, на такие серьезные перемены понадобится время: ближайшие результаты можно получить только в 2040-е годы или позже.

В ближайшее время ученые планируют создать более точную модель и прикинуть стоимость этого проекта. «Хотя это может показаться чем-то из научной фантастики, поковыряться в цифрах — это не больно!» — подытоживает обозреватель Phys.org.