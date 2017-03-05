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Какую сумму кредита могут получить учителя и айтишники

06.03.2017 14:41 — Разное | Tut.by  
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Максимальные суммы потребительского кредита, которые могут выдать банки, отличаются по сферам деятельности. И если ИТ-специалисты смогут получить кредит в любом банке, то работники образования не в каждом. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие условия нужно выполнить учителям и работникам сферы "информация и связь", чтобы получить кредит.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Оформить заявку на кредит достаточно просто. Многие банки даже предлагают предварительно оставить заявку по телефону, на сайте или сразу в отделении, а позже, уже после получения положительного ответа, принести необходимые документы в банк и заключить договор. При обращении в банк понадобится паспорт и справка о доходах. В справке указывается средняя зарплата за минусом всех вычетов за последние 3 или 6 месяцев в зависимости от кредита и требований банка. Дополнительно банки могут установить минимальный необходимый трудовой стаж.

Для клиентов, которые находятся на зарплатном обслуживании, оформление кредитного договора еще проще — достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность, а банк сам сделает выписку по зарплатному счету.

Что важно знать

  • При расчете минимальной заработной платы, необходимой для получения кредита, банки, как правило, к максимальному платежу прибавляют бюджет прожиточного минимума, платежи по другим кредитам, рассрочкам, иногда коммунальные платежи, оплату услуг связи и плату за арендное жилье. С расчетом максимальной возможной суммы не все так просто. Методика для расчета у каждого банка своя, в итоге суммы в разных банках при одной и той же зарплате может отличаться в несколько раз.
  • Для получения кредита банки попросят предоставить справку о доходах за 3 месяца. Исключение составляет БПС-Сбербанк, которому необходима справка за 6 месяцев.
  • Минимальный стаж на текущем месте работы должен составлять 6 месяцев для Белорусского народного банка, БПС-Сбербанк, Приорбанка. Для остальных банков он должен составлять не менее 3 месяцев.
  • Некоторые банки обращают внимание и на общий трудовой стаж клиента. Так, для Белорусского народного банка, Евроторгинвестбанка и Паритетбанка он должен составлять не менее года, а для Франсабанка — не менее 2 лет.
  • Минимальный возраст составляет 18 лет для Абсолютбанка, Банка Москва-Минск, Белагропромбанка, Беларусбанка, Белинвестбанка, БПС-Сбербанка, Идея Банка, МТБанка, Паритетбанка. Для остальных банков минимальный возраст составляет 21 год. Исключение делает Приорбанк — минимальный необходимый возраст составляет 22 года.
  • Банк «Решение», Белагропромбанк, Беларусбанк, Белинвестбанк и Паритетбанк не устанавливают максимальный возможный возраст. Каждая ситуация будет рассматриваться отдельно.
  • Для работников сферы образования максимальная сумма кредита может составлять от 1 300 до 5 508 рублей в зависимости от банка. При этом основная масса предложений от банков находится в пределах 2000−3000 рублей. Максимальную сумму может предложить Банк ВТБ — 5508 рублей. А вот Белорусский народный банк, к сожалению, вообще не сможет предложить кредит с таким уровнем заработной платы, так как по требованиям данного банка минимальный доход должен составлять 650 рублей.
  • Для работников ИТ-сферы почти все банки предлагают максимальную возможную сумму сроком на12 месяцев.

Для расчета максимальной возможной суммы кредита анализировались потребительские кредиты без дополнительного обеспечения. Бралась средняя зарплата работников в сфере образования в размере 520,40 рублей и средняя зарплата работников в сфере информация и связь в 2 218,80 рублей. Для удобства использовался размер 520 рублей и 2 220 рублей.
Примечание: все кредиты сроком 1 год. Но для Франсабанка расчет производился на 13 месяцев, а для БТА Банка — на 60 месяцев. Для оформления кредита в Белорусском народном банке минимальная заработная плата должна составлять 650 рублей.

Банк

Возраст,
период справки о доходах,
минимальный срок работы

Максимальная сумма для средней зарплаты
учителей /
работников сферы "информация и связь"

АБСОЛЮТБАНК

От 18 до 65 лет,
3 месяца,
3 месяца

3 400 /
15 000

Альфа-Банк

От 21 до 64 лет,
3 месяца,
3 месяца

1 360 /
18 370

Банк БелВЭБ

От 21 до 63 (для женщин) и 68 (для мужчин),
3 месяца, 3 месяца

1 506,21 /
10 000

Банк ВТБ (Беларусь)

От 21 до 62 или от 25 до 65 (в зависимости от вида кредита),
3 месяца,
3 месяца

5 508 /
15 000

Банк Москва-Минск

От 18 до 64,
3 месяца,
3 месяца

2715 /
15 000
Все кредиты Банка Москва-Минск

Банк «Решение» (Трастбанк)

От 21,
3 месяца,
3 месяца

1 300 /
5 000

Белагропромбанк

От 18,
3 месяца,
3 месяца

2 950 /
7 500

Беларусбанк

От 18,
3 месяца,
3 месяца

1 918.66 /
8191,19

Белинвестбанк

От 18,
3 месяца,
3 месяца

2 350 /
10 000

Белорусский народный банк*

От 21 до 61,
3 месяца,
3 или 6 месяцев (в зависимости от возраста)

— /
10 000
Все кредиты Белорусского народного банка

БПС-Сбербанк

От 18 до 65,
6 месяцев,
6 месяцев

2 037,48 /
8698,70

БТА Банк*

От 21 до 63 (для мужчин), до 58 (для женщин),
3 месяца,
3 месяца

8 500 /
10 000

Евроторгинвестбанк

От 21 до 67,
3 месяца,
3 месяца (общий стаж не менее года)

3 500 /
9 000
Все кредиты Евроторгинвестбанка

Идея Банк

От 18 до 69,
3 месяца,
3 месяца

3 100 /
14 200
Все кредиты Идея Банка

МТБанк

От 18 лет до 70 (для женщин) или 64 (для мужчин),
3 месяца,
3 месяца

3 000 /
15 000
Все кредиты МТБанка

Паритетбанк

От 18 и максимальный возраст не ограничен,
3 месяца,
3 месяца (общий трудовой стаж не менее года)

2 600 /
5 000
Все кредиты Паритетбанка

Приорбанк

От 22 до 58,
3 месяца,
6 месяцев

2 790 /
10 000
Все кредиты Приорбанка

РРБ-Банк

От 21 до 64,
3 месяца,
3 месяца

2 500 /
2 500

Технобанк

От 21 до 65,
3 месяца,
3 месяца

1 367 /
2 000
Все кредиты Технобанка

Франсабанк

От 21 до 63 (для мужчин) или до 58 (для женщин),
3 месяца,
3 месяца (общий трудовой стаж не менее 2 лет)

3 000 /
10 000

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Теги: Минск
 
 
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