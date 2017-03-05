Максимальные суммы потребительского кредита, которые могут выдать банки, отличаются по сферам деятельности. И если ИТ-специалисты смогут получить кредит в любом банке, то работники образования не в каждом. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие условия нужно выполнить учителям и работникам сферы "информация и связь", чтобы получить кредит.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Оформить заявку на кредит достаточно просто. Многие банки даже предлагают предварительно оставить заявку по телефону, на сайте или сразу в отделении, а позже, уже после получения положительного ответа, принести необходимые документы в банк и заключить договор. При обращении в банк понадобится паспорт и справка о доходах. В справке указывается средняя зарплата за минусом всех вычетов за последние 3 или 6 месяцев в зависимости от кредита и требований банка. Дополнительно банки могут установить минимальный необходимый трудовой стаж.

Для клиентов, которые находятся на зарплатном обслуживании, оформление кредитного договора еще проще — достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность, а банк сам сделает выписку по зарплатному счету.

Что важно знать

При расчете минимальной заработной платы, необходимой для получения кредита, банки, как правило, к максимальному платежу прибавляют бюджет прожиточного минимума, платежи по другим кредитам, рассрочкам, иногда коммунальные платежи, оплату услуг связи и плату за арендное жилье. С расчетом максимальной возможной суммы не все так просто. Методика для расчета у каждого банка своя, в итоге суммы в разных банках при одной и той же зарплате может отличаться в несколько раз.

Для получения кредита банки попросят предоставить справку о доходах за 3 месяца. Исключение составляет БПС-Сбербанк, которому необходима справка за 6 месяцев.

Минимальный стаж на текущем месте работы должен составлять 6 месяцев для Белорусского народного банка, БПС-Сбербанк, Приорбанка. Для остальных банков он должен составлять не менее 3 месяцев.

Некоторые банки обращают внимание и на общий трудовой стаж клиента. Так, для Белорусского народного банка, Евроторгинвестбанка и Паритетбанка он должен составлять не менее года, а для Франсабанка — не менее 2 лет.

Минимальный возраст составляет 18 лет для Абсолютбанка, Банка Москва-Минск, Белагропромбанка, Беларусбанка, Белинвестбанка, БПС-Сбербанка, Идея Банка, МТБанка, Паритетбанка. Для остальных банков минимальный возраст составляет 21 год. Исключение делает Приорбанк — минимальный необходимый возраст составляет 22 года.

Банк «Решение», Белагропромбанк, Беларусбанк, Белинвестбанк и Паритетбанк не устанавливают максимальный возможный возраст. Каждая ситуация будет рассматриваться отдельно.

Для работников сферы образования максимальная сумма кредита может составлять от 1 300 до 5 508 рублей в зависимости от банка. При этом основная масса предложений от банков находится в пределах 2000−3000 рублей. Максимальную сумму может предложить Банк ВТБ — 5508 рублей. А вот Белорусский народный банк, к сожалению, вообще не сможет предложить кредит с таким уровнем заработной платы, так как по требованиям данного банка минимальный доход должен составлять 650 рублей.

Для работников ИТ-сферы почти все банки предлагают максимальную возможную сумму сроком на12 месяцев.

Для расчета максимальной возможной суммы кредита анализировались потребительские кредиты без дополнительного обеспечения. Бралась средняя зарплата работников в сфере образования в размере 520,40 рублей и средняя зарплата работников в сфере информация и связь в 2 218,80 рублей. Для удобства использовался размер 520 рублей и 2 220 рублей.

Примечание: все кредиты сроком 1 год. Но для Франсабанка расчет производился на 13 месяцев, а для БТА Банка — на 60 месяцев. Для оформления кредита в Белорусском народном банке минимальная заработная плата должна составлять 650 рублей.

Банк Возраст,

период справки о доходах,

минимальный срок работы Максимальная сумма для средней зарплаты

учителей /

работников сферы "информация и связь" АБСОЛЮТБАНК От 18 до 65 лет,

3 месяца,

3 месяца 3 400 /

15 000 Альфа-Банк От 21 до 64 лет,

3 месяца,

3 месяца 1 360 /

18 370 Банк БелВЭБ От 21 до 63 (для женщин) и 68 (для мужчин),

3 месяца, 3 месяца 1 506,21 /

10 000 Банк ВТБ (Беларусь) От 21 до 62 или от 25 до 65 (в зависимости от вида кредита),

3 месяца,

3 месяца 5 508 /

15 000 Банк Москва-Минск От 18 до 64,

3 месяца,

3 месяца 2715 /

15 000

Все кредиты Банка Москва-Минск Банк «Решение» (Трастбанк) От 21,

3 месяца,

3 месяца 1 300 /

5 000 Белагропромбанк От 18,

3 месяца,

3 месяца 2 950 /

7 500 Беларусбанк От 18,

3 месяца,

3 месяца 1 918.66 /

8191,19 Белинвестбанк От 18,

3 месяца,

3 месяца 2 350 /

10 000 Белорусский народный банк* От 21 до 61,

3 месяца,

3 или 6 месяцев (в зависимости от возраста) — /

10 000

Все кредиты Белорусского народного банка БПС-Сбербанк От 18 до 65,

6 месяцев,

6 месяцев 2 037,48 /

8698,70 БТА Банк* От 21 до 63 (для мужчин), до 58 (для женщин),

3 месяца,

3 месяца 8 500 /

10 000 Евроторгинвестбанк От 21 до 67,

3 месяца,

3 месяца (общий стаж не менее года) 3 500 /

9 000

Все кредиты Евроторгинвестбанка Идея Банк От 18 до 69,

3 месяца,

3 месяца 3 100 /

14 200

Все кредиты Идея Банка МТБанк От 18 лет до 70 (для женщин) или 64 (для мужчин),

3 месяца,

3 месяца 3 000 /

15 000

Все кредиты МТБанка Паритетбанк От 18 и максимальный возраст не ограничен,

3 месяца,

3 месяца (общий трудовой стаж не менее года) 2 600 /

5 000

Все кредиты Паритетбанка Приорбанк От 22 до 58,

3 месяца,

6 месяцев 2 790 /

10 000

Все кредиты Приорбанка РРБ-Банк От 21 до 64,

3 месяца,

3 месяца 2 500 /

2 500 Технобанк От 21 до 65,

3 месяца,

3 месяца 1 367 /

2 000

Все кредиты Технобанка Франсабанк От 21 до 63 (для мужчин) или до 58 (для женщин),

3 месяца,

3 месяца (общий трудовой стаж не менее 2 лет) 3 000 /

10 000