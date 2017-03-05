



Международный суд ООН приступил к слушаниям по иску Украины против России, сообщили в пресс-службе МИД Украины.

В январе Украина подала в Международный суд в Гааге иск, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила две конвенции - по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации. Российский МИД в свою очередь заявил, что Киев не представил подтверждений своей позиции. При этом в Москве отметили, что намерены использовать все доступные средства правовой защиты, пишет РИА Новости.

Как пояснили в украинском МИД, Киев требует от суда обязать Россию "прекратить нарушение международного права", а именно - "обеспечить эффективный контроль за своей границей, прекратить поставки оружия в Украину, прекратить поддержку незаконных вооруженных формирований".

"При этом рассмотрение иска по существу продолжится независимо от решения суда относительно запроса о применении предупредительных мер",- говорится в комментарии МИД Украины.

Ожидается, что слушания продлятся четыре дня. Украина представит аргументы в понедельник и в среду, Россия - во вторник и четверг. Как правило, Международный суд ООН рассматривает запросы о введении временных мер в ускоренном порядке, и решение ожидается в течение нескольких недель, добавили в МИД Украины.

Что касается рассмотрения дела по существу, то в течение нескольких ближайших месяцев Международный суд должен определить расписание представления сторонами процессуальных документов, после чего будут назначены устные слушания, пояснили в ведомстве.

Российский МИД ранее отмечал, что Россия столкнулась с нежеланием украинской стороны вести диалог по существу, а основной целью Киева при подаче иска являлось не урегулирование разногласий, а поиск повода для обращения против России в Международный суд.