Бывшая активистка БРСМ, заказавшая расправу над бывшим парнем и его любовницей, получила 12 лет заключения, двое исполнителей приговорены к пожизненному заключению.

Минский городской суд приговорил исполнителей заказного убийства молодой пары в декабре 2015 в Минске , а также убийства мужчины в Колодищах к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Заказчица отделалась 12-ю годами колонии общего режима.

Наталья Петровская просила приговорить к смертной казни исполнителей: 44-летнего Александра Жильникова и 24-летнего Вячеслава Сухарко, а заказчика - Алину Шульганову приговорить к 15 годам лишения свободы. Прокурорк смертной казни исполнителей: 44-летнегои 24-летнего, а заказчика -приговорить к 15 годам лишения свободы.

Бывшая активистка БРСМ "заказала" своего бывшего парня и его новую подругу, а двое минчан исполнили "приговор", нанеся жертвам более 150 ножевых ранений.

За день до трагедии на улице Алибегова в Минске обвиняемые убили жителя Минского района. Следствие предъявило обвинения по ч. 2 ст. 139 (убийство трех лиц из корыстных побуждений), ч. 3 ст. 207 (разбой, совершенный с целью завладения имуществом в особо крупном размере), ст. 378 (хищение личных документов) Уголовного кодекса.

Суд приговорил обоих исполнителей к пожизненному заключению, Анастасию Шульганову - к 12 годам колонии общего режима.

TUT.BY . По решению суда, в отношении мужчин будут применены принудительные меры лечения от алкоголизма. Также фигуранты дела обязаны возместить (в разной степени) моральный ущерб на общую сумму в 270 тысяч рублей. По делу проходят пять потерпевших - это родные убитых, напоминает

"Сволочи! Бог вам судья!" - крикнула обвиняемым одна из родственниц погибших после приговора.