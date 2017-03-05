﻿ Двойное убийство в Минске: заказчица получила меньше, чем исполнители. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Двойное убийство в Минске: заказчица получила меньше, чем исполнители

06.03.2017 14:35 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A
Бывшая активистка БРСМ, заказавшая расправу над бывшим парнем и его любовницей, получила 12 лет заключения, двое исполнителей приговорены к пожизненному заключению.
 
Минский городской суд приговорил исполнителей заказного убийства молодой пары в декабре 2015 в Минске, а также убийства мужчины в Колодищах к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Заказчица отделалась 12-ю годами колонии общего режима.
 
Прокурор Наталья Петровская просила приговорить к смертной казни исполнителей: 44-летнего Александра Жильникова и 24-летнего Вячеслава Сухарко, а заказчика - Алину Шульганову приговорить к 15 годам лишения свободы.
 
Бывшая активистка БРСМ "заказала" своего бывшего парня и его новую подругу, а двое минчан исполнили "приговор", нанеся жертвам более 150 ножевых ранений.
 
За день до трагедии на улице Алибегова в Минске обвиняемые убили жителя Минского района. Следствие предъявило обвинения по ч. 2 ст. 139 (убийство трех лиц из корыстных побуждений), ч. 3 ст. 207 (разбой, совершенный с целью завладения имуществом в особо крупном размере), ст. 378 (хищение личных документов) Уголовного кодекса.
 
Суд приговорил обоих исполнителей к пожизненному заключению, Анастасию Шульганову - к 12 годам колонии общего режима.
 
По решению суда, в отношении мужчин будут применены принудительные меры лечения от алкоголизма. Также фигуранты дела обязаны возместить (в разной степени) моральный ущерб на общую сумму в 270 тысяч рублей. По делу проходят пять потерпевших - это родные убитых, напоминает TUT.BY.
 
"Сволочи! Бог вам судья!" - крикнула обвиняемым одна из родственниц погибших после приговора.
 
Фото: TUT.BY
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывшая активистка БРСМ, заказавшая расправу над бывшим парнем и его любовницей, получила 12 лет заключения, двое исполнителей приговорены к пожизненному...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Международный суд ООН начал рассмотрение иска Украины к России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика