Выступив в центре "Фристайл" и посмотрев на головокружительные прыжки лыжных акробатов и прыгунов в воду, певец Александр Солодуха пообещал, что в следующий раз обязательно сиганет с вышки. В этот раз остановили только новые туфли и костюм с иголочки.

В центре олимпийской подготовки "Фристайл" прошло спортивно-музыкальное шоу "Весенняя феерия", посвященное Дню женщин. Зрители стали свидетелями необычного зрелища, в котором органично соединились выступления профессиональных спортсменов и артистов белорусской эстрады.

Своим мастерством блеснули отечественные "русалки" — девушки из национальной команды по синхронному плаванию под руководством главного тренера Натальи Сахарук.

Публика с замиранием сердца следила за выступлением восходящих звезд лыжной акробатики — воспитанников двукратного призера Олимпийских игр, а ныне старшего тренера национальной команды по фристайлу Дмитрия Дащинского.

Особо яркие, эмоциональные и веселые краски программе добавили прыгуны в воду под руководством тренера Андрея Мамонтова.

Украшением шоу стало выступление несравненного Александра Солодухи с его "Чужой милой". В программу также вошли музыкальные номера финалистки национального отбора "Евровидение-2017" Анжелики Пушновой, финалиста российского проекта "Голос. Дети" Ярослава Соколикова, заслуженного деятеля искусств Беларуси Олега Елисеенкова, виртуоза-скрипача Сергея Бельцова, лауреата международных фестивалей и конкурсов ансамбля "Tutti".