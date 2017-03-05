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Александр Солодуха обещает прыгнуть с вышки
06.03.2017 15:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Выступив в центре "Фристайл" и посмотрев на головокружительные прыжки лыжных акробатов и прыгунов в воду, певец Александр Солодуха пообещал, что в следующий раз обязательно сиганет с вышки. В этот раз остановили только новые туфли и костюм с иголочки.
В центре олимпийской подготовки "Фристайл" прошло спортивно-музыкальное шоу "Весенняя феерия", посвященное Дню женщин. Зрители стали свидетелями необычного зрелища, в котором органично соединились выступления профессиональных спортсменов и артистов белорусской эстрады.
Своим мастерством блеснули отечественные "русалки" — девушки из национальной команды по синхронному плаванию под руководством главного тренера Натальи Сахарук.
Публика с замиранием сердца следила за выступлением восходящих звезд лыжной акробатики — воспитанников двукратного призера Олимпийских игр, а ныне старшего тренера национальной команды по фристайлу Дмитрия Дащинского.
Особо яркие, эмоциональные и веселые краски программе добавили прыгуны в воду под руководством тренера Андрея Мамонтова.
Украшением шоу стало выступление несравненного Александра Солодухи с его "Чужой милой". В программу также вошли музыкальные номера финалистки национального отбора "Евровидение-2017" Анжелики Пушновой, финалиста российского проекта "Голос. Дети" Ярослава Соколикова, заслуженного деятеля искусств Беларуси Олега Елисеенкова, виртуоза-скрипача Сергея Бельцова, лауреата международных фестивалей и конкурсов ансамбля "Tutti".
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Пресс-секретарь Минспорта Владимир Нестерович специально для читателей Sputnik рассказывает о весенней водной феерии в центре "Фристайл".
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