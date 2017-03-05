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"Логан" с отрывом лидирует по сборам в минском прокате

06.03.2017 14:58 — Разное | Tut.by  
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В первый уикенд проката «Логан: Росомаха» оставляет позади все остальные премьеры недели. С какими сборами закончилась неделя — в традиционном обзоре AFISHA.TUT.BY.


В премьерный уикенд «Логан: Росомаха» предсказуемо занял первую строчку по сборам, достав из карманов минчан 172 тысячи рублей (или более 60 тысяч долларов в эквиваленте). Мировые сборы картины уже приближаются к отметке в 240 миллионов долларов, что уже в два раза превысило бюджет картины.

На втором месте по результатам минского проката находится анимация «Зверопой». Ее результат за прошлый уикенд — почти 98 тысяч рублей (или 19 тысяч долларов в эквиваленте). Интересно, что по мировым сборам картина стремительно приближается к «Тайной жизни домашних животных» — мультипликационному блокбастеру, над которым работали создатели «Зверопоя». Суммарные сборы последнего перевалили уже за 560 миллионов долларов (против 875 миллионов «Тайной жизни»).


На третьем месте разместилась российская комедия «Гуляй, Вася» (16 тысяч рублей). Суммарно картина принесла создателям без малого 4 миллиона долларов и не сбавляет обороты, по крайней мере в российском прокате.

Четвертую позицию вторую неделю удерживает эротическая мелодрама «На 50 оттенков темнее». По результатам прошлого уикенда в активе фильма 7 тысяч 720 рублей.

И, наконец, пятую строчку занимает еще одна российская комедия «Одноклассницы: новый поворот» (7 тысяч 228 рублей). Фильм провалился в российском прокате (за 2 недели картина не собрала и 400 тысяч долларов) и получил крайне низкие рейтинги у зрителей (3,7 из 10 по версии «Кинопоиска»).

Напомним, что на этой неделе в широкий прокат выходят «Конг: Остров черепа», «SuperАлиби» и «Трейнспоттинг 2». В ограниченный же прокат в кинотеатре «Ракета» выходит фильм камерная драматическая история о жизни и смерти «Тихая жизнь» режиссера Уберто Пазолини.

 
 
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С какими сборами закончилась неделя - в традиционном обзоре AFISHA.TUT.BY.

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