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"На позиции произошло задвоение". Руководство "Динамо" - о причинах расставания с Бэйленом
Заместитель генерального директора минского «Динамо» Павел Бурба рассказал о причинах расставания с самым результативным защитником в истории клуба Ником Бэйленом.
— Вы не могли бы прокомментировать расставание с Бэйленом? Говорят, у него был конфликт с Вудкрофтом. Это повлияло на решение расторгнуть контракт?
— Вы же видели, что в этом сезоне Граньяни стал самым результативным защитником. В какой-то момент у нас в распоряжении оказалось два хоккеиста похожего амплуа, выполняющие практически одинаковые функции. К тому же вмешалась экономическая составляющая. Мы хорошо расстались с Ником и убрали некую сдвоенность на позиции, дав возможность каждому игроку иметь стабильную практику.
— А когда летом клуб приглашал Граньяни, вы не знали, что эти хоккеисты очень похожи по своим функциям? Два атакующих защитника, эффективно играющих в большинстве. Или это выяснилось только по ходу сезона?
— Нет, это не было сюрпризом. Состав сформировывался по ходу сезона. Другие защитники заняли свои места, а на этой позиции случилось вот такое задвоение.
Напомним, что Бэйлен выступал за «Динамо» с 2014 года и покинул команду в прошлом декабре. За минчан американец с белорусским паспортом провел 118 матчей, в которых набрал 80 (22+58) очков по системе «гол+пас».
В конце 2016 года Бэйлен перебрался в состав лидирующего в чемпионате Швеции клуба «Векше». За новую команду Ник набрал 12 (4+8) очков в 17 играх.
В следующем сезоне Ник Бэйлен может перейти в челябинский «Трактор».
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Заместитель генерального директора минского "Динамо" Павел Бурба рассказал о причинах расставания с самым результативным защитником в истории клуба Ником...
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