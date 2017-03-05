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Умерла одна из пострадавших на Скидельском комбинате
В одной из больниц Гродно умерла женщина, пострадавшая в конце февраля при ЧП на Скидельском сахарном комбинате.
Как сообщает
Напомним, что в ночь с 24 на 25 февраля на Скидельском сахарном комбинате
После ЧП троих пострадавших перевели в Минск, в реанимацию Республиканского ожогового центра, еще двое были госпитализирован в Гродно. Вторая пострадавшая женщина, госпитализированная в гродненскую больницу, до сих пор находится в тяжелом состоянии.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту служебной халатности.
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В одной из больниц Гродно умерла женщина, пострадавшая в конце февраля при ЧП на Скидельском сахарном комбинате.
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