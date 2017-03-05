В одной из больниц Гродно умерла женщина, пострадавшая в конце февраля при ЧП на Скидельском сахарном комбинате.

Как сообщает БЕЛТА , женщина умерла в Гродненской городской клинической больнице скорой медицинской помощи. Работница комбината умерла в ночь с 3 на 4 марта, ей было 43 года.

Напомним, что в ночь с 24 на 25 февраля на Скидельском сахарном комбинате произошла вспышка пылевоздушной смеси, из-за чего серьезно пострадали пять работниц предприятия. У всех женщин - ожоги тела от 50% и выше, баротравмы.

После ЧП троих пострадавших перевели в Минск, в реанимацию Республиканского ожогового центра, еще двое были госпитализирован в Гродно. Вторая пострадавшая женщина, госпитализированная в гродненскую больницу, до сих пор находится в тяжелом состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту служебной халатности.