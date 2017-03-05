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Команда Беларуси завоевала 16 медалей на Кубке мира по зимнему плаванию

06.03.2017 15:21 — Разное | Tut.by  
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Сборная Беларуси завоевала 16 медалей на Кубке мира по зимнему плаванию в столице Эстонии Таллинне. Турнир прошел 4−5 марта 2017.


Фото: Владимир Евстафьев, TUT. BYl

В активе зимних пловцов из Беларуси 9 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые награды.

При этом Ярослав Пронин, завоевавший сразу 4 золота, обновил мировой рекорд на дистанции 50 м вольным стилем у мужчин (25,55 с).

Золото белорусы завоевали и в смешанной эстафете 4×25м вольным стилем (53,73 с). В состав команды вошли Дмитрий Кошель, Ярослав Пронин, Игорь Копытенко, Вероника Невская.

В общем зачете Кубка мира по зимнему плаванию сезона-2016/17 года в возрастной категории А1 (до 15 лет) Илья Копытенко занял 2-е место.

Вероника Невская заняла 3-е место в общем зачете Кубка мира-2016/17 года в возрастной категории А2 (15−19 лет).

Как сообщил председатель белорусской федерации зимнего плавания Владимир Шульган, 18−22 января 2018 года Кубок мира по зимнему плаванию примет Минск. Соревнования пройдут на участке реки Свислочь у минского Дворца спорта, там, где в 2015 и 2016 годах давали старт Минскому полумарафону.

Кроме того, вынашиваются планы провести чемпионат мира в 2020 году.

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Теги: Минск
 
 
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18−22 января 2018 года Кубок мира по зимнему плаванию примет Минск. Соревнования пройдут на участке реки Свислочь у минского Дворца спорта, там, где в 2015 и 2016 годах...

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