Минский городской суд не поддержал государственного обвинителя в части назначенного наказания по делу о заказном убийстве по улице Алибегова в Минске. Прокурор просила назначить смертные приговоры двум мужчинам, которые признаны виновными в убийстве трех человек.

Корреспондент Sputnik Тамара Беляева, которая присутствовала в зале суда при вынесении приговора за заказное убийство, рассказала о подробностях на радио Sputnik Беларусь.

"Обвиняемые в совершении убийств с особой жестокостью трех человек — 44-летний Александр Жильников и 23-летний Вячеслав Сухарко приговорены к пожизненному заключению в колонии особого режима, 27-летняя минчанка Алина Шульганова за организацию убийства двух человек приговорена к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима", — сообщила Беляева.

По информации корреспондента, ко всем троим фигурантам уголовного дела применена конфискация имущества, а также судом назначены крупные суммы возмещения морального ущерба в счет шести родственников убитых.

"Сегодня на оглашении приговора присутствовали все трое обвиняемых. Дело в том, что еще в самом начале судебного заседания 23-летний Вячеслав Сухарко нарушил порядок в зале суда — он бился головой о стену и поэтому на все время слушаний был удален из зала судебного заседания", — рассказала Беляева.

Ранее речь шла о смертном приговоре, на который надеялись родственники убитых. По словам корреспондента, государственный обвинитель в ходе судебных прений просила назначить двум обвиняемым исключительную меру наказания и применить к ним расстрел. В свою очередь, адвокаты просили не применять смертную казнь к Сухарко и Жильникову.

"Адвокат Сухарко заявляла, что он хоть и признан вменяемым, но у него есть особенности психики. Адвокат рассказала, что Сухарко еще на стадии предварительного расследования, находясь в камере, и в ходе судебных заседаний сам просил, чтобы к нему применили расстрел. Кроме того, несколько раз он пытался покончить с собой в следственном изоляторе", — сообщила Беляева.

Как уточнила корреспондент, данный приговор не окончательный, он может быть обжалован в течение 10 суток в апелляционном порядке в Верховном суде Республики Беларусь.

Как ранее сообщал Sputnik, в конце декабря 2016 года в квартире многоэтажного дома по улице Алибегова были обнаружены тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями. Милиция задержала двоих подозреваемых, в ходе следствия выяснилось, что их наняла бывшая подруга убитого за пять миллионов неденоминированных рублей. В ходе следствия выяснилось, что за день до заказного убийства на Алибегова двое мужчин совершили еще одно убийство с особой жестокостью.

Подробности вынесения приговора за двойное заказное убийство в Минске слушайте на радио Sputnik Беларусь.