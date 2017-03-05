В сети появилось видео гонок на Ferrari по дорогам Москвы. Ролик опубликовал на своем сайте телеканал РЕН ТВ.

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На записи, сделанной из салона автомобиля, видно, как водитель едет со скоростью не менее 180 километров в час, обгоняя все попутные авто. В какой-то момент он разогнался до 245 километров в час.

Как пишет телеканал, за рулем находился 20-летний Казымбек Б. В комментариях он рассказал интересующимся, что никуда не спешил и просто катался. РЕН ТВ также сообщает, что у молодого человека уже есть десятки штрафов за нарушения правил дорожного движения.