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Минсельхозпрод вынес на обсуждение законопроект об органическом земледелии

06.03.2017 15:58 — Разное | Ежедневник  
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Минсельхозпрод вынес на обсуждение законопроект об органическом земледелии

Министерство сельского хозяйства и продовольствия вынесло на общественное обсуждение проект закона об органическом земледелии.

Как сообщает БЕЛТА, документом определено понятие органического производства, а также общие требования к производству и обращению органической продукции.

Так, при осуществлении органического производства планируется запретить использование химически синтезированных веществ (за исключением необходимости лечения животных), а также использование кормовых добавок, ветеринарных препаратов, средств защиты растений, удобрений, других средств улучшения свойств почвы, семян растений веществ и компонентов, полученных методами генетической инженерии, в том числе из генно-инженерных организмов или с их использованием.

Также будет запрещена гидропонная культивация растений и применение ионизирующего излучения. Кроме того, производители обязаны будут ограничивать использование сырьевых и других ресурсов (почва, удобрения и микроэлементы, корма и кормовые добавки, подстилка для животных), полученных в результате традиционного (неорганического) производства. Также они должны будут применять только те минеральные удобрения, которые внесены в Государственный реестр средств защиты растений (пестицидов) и удобрений и разрешены к применению на территории Беларуси.

Параллельное производство органической продукции и продукции традиционного производства допустимо при условии обеспечения разделения процессов, недопущения их контакта, смешивания при производстве и обращении. Сертификация в области производства и обращения органической продукции будет добровольной.

Объектами добровольной сертификации станут органическая продукция, а также процессы производства, обращения органической продукции, в отношении которых техническими нормативными правовыми актами в области технического нормирования и стандартизации установлены технические требования.

С момента подачи в установленном порядке заявки на добровольную сертификацию и до момента получения сертификата соответствия производитель считается находящимся в переходном периоде и обязан соблюдать способы, методы, технологии ведения органического производства. При этом он не имеет права маркировать продукцию своего производства как органическую.

Продолжительность переходного периода определяется техническими нормативными правовыми актами в отношении конкретных видов продукции либо сфер деятельности. Как сообщалось, внести в парламент проект закона об органическом земледелии в Беларуси планируется осенью 2017 года.

 
 
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия вынесло на общественное обсуждение проект закона об органическом земледелии.

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