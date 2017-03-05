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В Барановичском районе BMW опрокинулся в кювет и сгорел

06.03.2017 17:00 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла 6 марта, около 07.40, в Барановичском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


— По предварительной информации, 23-летний водитель BMW 320 ехал по трассе «Подъезд от а/д Р108 к деревне Шпаковцы». На закруглении дороги влево он не справился с управлением, автомобиль съехал в левый кювет, опрокинулся и загорелся, — сказали в ГАИ.

В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Автомобиль полностью сгорел. По факту аварии проводится проверка.



 
 
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Водитель автомобиля получил в ДТП травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

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