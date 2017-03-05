Авария произошла 6 марта, около 07.40, в Барановичском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





— По предварительной информации, 23-летний водитель BMW 320 ехал по трассе «Подъезд от а/д Р108 к деревне Шпаковцы». На закруглении дороги влево он не справился с управлением, автомобиль съехал в левый кювет, опрокинулся и загорелся, — сказали в ГАИ.

В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Автомобиль полностью сгорел. По факту аварии проводится проверка.







