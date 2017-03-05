В 2017 году в Могилеве планируют заварить мусоропроводы в 84 жилых домах, находящихся на обслуживании ЖКХ областного центра. Для этого необходимо сделать им замену — определить на дворовых территориях места контейнерных площадок, сообщает ИА «Могилевские ведомости» .



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В 2017 году запланировали отремонтировать и установить 105 контейнерных площадок. Причем оборудование новых будут проводить только по санитарным нормам. А они, например, не позволяют установить мусорные контейнеры возле более полусотни многоэтажек в Могилеве.

Вопрос о том, заваривать мусоропровод или нет, решается только с учетом мнения жильцов. Согласных должно быть более 50%. По словам коммунальников, в Могилеве жильцы не более 10 подъездов сами выступили с такой инициативой. В остальных случаях несогласных с закрытием мусоропровода больше. При этом жильцы жалуются на неаккуратность соседей, неприятный запах из шахты и др. Были случаи, когда жильцы вскрывали уже заваренный мусоропровод.

В 2016 году мусоропроводы закрыли в 16 домах Могилева.