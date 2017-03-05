﻿ В Могилеве в 2017 году собираются заварить муоропроводы в 84 многоэтажках. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Могилеве в 2017 году собираются заварить муоропроводы в 84 многоэтажках

06.03.2017 17:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В 2017 году в Могилеве планируют заварить мусоропроводы в 84 жилых домах, находящихся на обслуживании ЖКХ областного центра. Для этого необходимо сделать им замену — определить на дворовых территориях места контейнерных площадок, сообщает ИА «Могилевские ведомости».


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В 2017 году запланировали отремонтировать и установить 105 контейнерных площадок. Причем оборудование новых будут проводить только по санитарным нормам. А они, например, не позволяют установить мусорные контейнеры возле более полусотни многоэтажек в Могилеве.

Вопрос о том, заваривать мусоропровод или нет, решается только с учетом мнения жильцов. Согласных должно быть более 50%. По словам коммунальников, в Могилеве жильцы не более 10 подъездов сами выступили с такой инициативой. В остальных случаях несогласных с закрытием мусоропровода больше. При этом жильцы жалуются на неаккуратность соседей, неприятный запах из шахты и др. Были случаи, когда жильцы вскрывали уже заваренный мусоропровод.

В 2016 году мусоропроводы закрыли в 16 домах Могилева.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перед этим около домов оборудуют мусорные площадки с контейнерами.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Барановичском районе BMW опрокинулся в кювет и сгорел
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика