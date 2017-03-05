



Постановлением Совета министров и Национального банка от 3 марта 2017 года № 181/5 скорректирован порядок использования кассового оборудования и платежных терминалов.

Документом внесены изменения и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 года № 924/16 ”Об использовании кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и о приеме наличных денежных средств, банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении электронных интерактивных игр и выпуске в обращение кассового оборудования“.

В частности, перенесены установленные сроки подключения кассового оборудования к системе контроля кассового оборудования (СККО) для отдельных категорий субъектов хозяйствования от трех до пяти месяцев. При этом окончательный срок подключения кассового оборудования всех субъектов хозяйствования к указанной системе остается прежним – 1 августа 2018 года.

Также перенесен срок замены кассовых суммирующих аппаратов и билетопечатающих машин, зарегистрированных в налоговом органе, по истечении 6 лет с даты их первой регистрации с 1 октября 2017 года на 1 января 2018 года.

Перенос данных сроков обусловлен необходимостью доработки кассового оборудования производителями на предмет его соответствия требованиям к кассовому оборудованию для подключения к СККО, а также для включения в Государственный реестр моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Республики Беларусь, новых моделей кассового оборудования, обеспечивающих указанные требования.

Кроме того, согласно принятому постановлению, увеличен срок, в течение которого юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие гражданско-правовой договор на установку, обслуживание, снятие средства контроля налоговых органов, вправе осуществлять прием наличных денежных средств и (или) банковских платежных карточек с применением кассового оборудования без подключения к СККО.

Так, для субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров в торговом объекте с торговой площадью 650 кв. метров и более, срок увеличен с 4 до 8 месяцев, с 4 до 6 месяцев – для юридических лиц (за исключением АЗС, такси, осуществляющих продажу товаров в торговом объекте с торговой площадью 650 кв. метров и более, а также осуществляющих оформление проезда и оказание услуг на железнодорожном транспорте общего пользования).

Для индивидуальных предпринимателей – плательщиков единого налога (за исключением такси) предоставлена возможность в течение трех месяцев с даты их государственной регистрации осуществлять деятельность без установки и использования платежных терминалов, а также без применения кассового оборудования при условии оформления в соответствии с законодательством каждого факта приема наличных денежных средств соответствующим документом.

Постановление принято в целях обеспечения планомерной работы по установке в кассовое оборудование средств контроля налоговых органов, а также недопущения приостановления работы торговых объектов.

Кроме того, документ направлен на упрощение первоначальных условий открытия и ведения индивидуальными предпринимателями – плательщиками единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц бизнеса в части отмены обязательных требований по наличию кассового оборудования и платежных терминалов.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.