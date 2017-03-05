



Банковская система Китая обошла еврозону по объему активов и стала крупнейшей в мире.

Как пишет британская газета Financial Times, объем активов китайского банковского сектора на конец 2016 года достиг 33 трлн долларов. Банки ранее лидировавшей по этому показателю еврозоны располагают активами стоимостью 31 трлн долларов, в США – 16 триллионов, в Японии – 7. Таким образом, сумма банковских активов Китая в 3,1 раза превышает ВВП страны.

По мнению экспертов, первое место Китая не только отражает рост влиятельности страны в финансовом секторе, но и указывает на зависимость темпов роста китайской экономики от кредитования. Этому способствовал резкий рост кредитования экономики в рамках государственной программы борьбы с глобальным финансовым кризисом 2008 года.

"Разрастание банковской системы Китая – скорее, не повод для радости, а напоминание о том, что экономика чрезмерно зависит от банковских кредитов. При этом распределение ресурсов неэффективно, что создает запредельные кредитные риски", – считает профессор Корнеллского университета Эсвар Прасад, ранее возглавлявший китайский отдел аппарата Международного валютного фонда (МВФ).

Проблемой также является двойственный подход правительства к финансовой системе, добавил экономист. С одной стороны, оно считает банки полезным механизмом распределения ресурсов, с другой – не дает им полной свободы, из-за чего рынок становится более волатильным, а кредиты – менее эффективными, пишут РИА Новости .