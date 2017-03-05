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Неделя моды в Париже: бархат, мех и сумка на голове

06.03.2017 18:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В осенне-зимнем сезоне 2018 будут актуальны бархат — в вечерних нарядах и в стиле кэжуал, вязаные платья и колготки, пальто в клетку и полоску, мех, в том числе яркий искусственный, латекс, металлик и глянец. В моде подчеркнутые плечи, растительные и этнические узоры, объемные рукава, комбинирование текстур.

 
 
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Самые известные модные дома мира представили в Париже свои коллекции осенне-зимнего сезона 2018. Смотрите в фотоленте Sputnik основные тренды от дизайнеров.

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