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Неделя моды в Париже: бархат, мех и сумка на голове
06.03.2017 18:03 — Разное | Sputnik Беларусь
В осенне-зимнем сезоне 2018 будут актуальны бархат — в вечерних нарядах и в стиле кэжуал, вязаные платья и колготки, пальто в клетку и полоску, мех, в том числе яркий искусственный, латекс, металлик и глянец. В моде подчеркнутые плечи, растительные и этнические узоры, объемные рукава, комбинирование текстур.
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Самые известные модные дома мира представили в Париже свои коллекции осенне-зимнего сезона 2018. Смотрите в фотоленте Sputnik основные тренды от дизайнеров.
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