В осенне-зимнем сезоне 2018 будут актуальны бархат — в вечерних нарядах и в стиле кэжуал, вязаные платья и колготки, пальто в клетку и полоску, мех, в том числе яркий искусственный, латекс, металлик и глянец. В моде подчеркнутые плечи, растительные и этнические узоры, объемные рукава, комбинирование текстур.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Неделя моды в Париже: бархат, мех и сумка на голове Самые известные модные дома мира представили в Париже свои коллекции осенне-зимнего сезона 2018. Смотрите в фотоленте Sputnik основные тренды от дизайнеров.