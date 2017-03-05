МИНСК, 6 мар — Sputnik. Аисты были замечены в Беларуси в начале марта, сообщили в понедельник бердвочеры.

Перелетные птицы начали возвращаться в Беларусь в конце февраля: первыми были полевые жаворонки, гуси и чибисы. Уже в начале марта бердвочеры сообщили о появлении в республике аистов.

Так, несколько особей были замечены в Брестской области. По данным проекта "Птицы каждый день", птиц видели в минувшие выходные, 4 и 5 марта. А в Минской области были замечены журавли и скворцы.

Один из бердвочеров рассказал не о единичном появлении весенних птиц, но о целых стаях. Так, в конце минувшей неделе пользователь под никнеймом Harrier запечатлел сразу тысячу гусей .



© Фото: birdwatch.by Стая гусей в Берестовицком районе (Гродненская область)

В последние годы в Беларуси проходят настолько теплые зимы, что некоторые виды птиц даже не покидают страну — в том числе и лебеди. Перелетные же птицы не первый год возвращаются раньше обычного. В случае последующих заморозков они временно мигрируют в более теплые районы.

По оценкам специалистов, ко второй половине марта в страну прилетит большинство летних пернатых.