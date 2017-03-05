17 марта в Москве пройдет заседание Экономического совета СНГ. Накануне в ходе видеомоста эксперты обсудят вопросы экономического и социального характера, вынесенных на обсуждение, о новых и уже реализуемых проектах в рамках СНГ, а также о приоритетных направлениях взаимодействия, представляющих взаимный интерес.

Участники в Москве:

директор департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Андрей КУШНИРЕНКО; — генеральный директор Делового центра экономического развития СНГ Владимир САВЧЕНКО.

В Баку:

ведущий научный сотрудник Института экономики Национальной Академии Наук Азербайджана Эмин МАМЕДЗАДЕ.

В Бишкеке:

экс-министр сельского хозяйства, член национального делового клуба Кыргызстана Жумакадыр АКЕНЕЕВ.

В Кишиневе:

ведущий научный сотрудник Национального института экономических исследований Михаил ПОЙСИК.

В Астане, Ереване и Минске:

эксперты и представители СМИ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится во вторник, 14 марта, в 13:00, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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