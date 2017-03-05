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Видеомост: "Экономическая повестки дня СНГ"
06.03.2017 18:09 — Разное | Sputnik Беларусь
17 марта в Москве пройдет заседание Экономического совета СНГ. Накануне в ходе видеомоста эксперты обсудят вопросы экономического и социального характера, вынесенных на обсуждение, о новых и уже реализуемых проектах в рамках СНГ, а также о приоритетных направлениях взаимодействия, представляющих взаимный интерес.
Участники в Москве:
В Баку:
В Бишкеке:
В Кишиневе:
В Астане, Ереване и Минске:
Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится во вторник, 14 марта, в 13:00, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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E-mail: e.semenova@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 664 28 04.
Отправьте заявку на e.semenova@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.
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Во вторник, 14 марта, в 13:00 в МПЦ Sputnik Беларусь пройдет Москва–Астана–Баку–Бишкек–Ереван–Кишинев–Минск на тему: "Экономическая повестка дня Содружества...
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