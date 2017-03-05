﻿ Видеомост: "Экономическая повестки дня СНГ". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Видеомост: "Экономическая повестки дня СНГ"

06.03.2017 18:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

17 марта в Москве пройдет заседание Экономического совета СНГ. Накануне в ходе видеомоста эксперты обсудят вопросы экономического и социального характера, вынесенных на обсуждение, о новых и уже реализуемых проектах в рамках СНГ, а также о приоритетных направлениях взаимодействия, представляющих взаимный интерес.

Участники в Москве:

  • директор департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Андрей КУШНИРЕНКО; — генеральный директор Делового центра экономического развития СНГ Владимир САВЧЕНКО.

В Баку:

  • ведущий научный сотрудник Института экономики Национальной Академии Наук Азербайджана Эмин МАМЕДЗАДЕ.

В Бишкеке:

  • экс-министр сельского хозяйства, член национального делового клуба Кыргызстана Жумакадыр АКЕНЕЕВ.

В Кишиневе:

  • ведущий научный сотрудник Национального института экономических исследований Михаил ПОЙСИК.

В Астане, Ереване и Минске:

 

  • эксперты и представители СМИ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится во вторник, 14 марта, в 13:00, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация: 

E-mail: e.semenova@sputniknews.com; 

Тел.: +375 17 237 83 65; 

Моб.: +375 29 664 28 04.

Отправьте заявку на e.semenova@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во вторник, 14 марта, в 13:00 в МПЦ Sputnik Беларусь пройдет Москва–Астана–Баку–Бишкек–Ереван–Кишинев–Минск на тему: "Экономическая повестка дня Содружества...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Неделя моды в Париже: бархат, мех и сумка на голове
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика