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"Ксаоми" или "Сяоми"? Как китайцы и белорусы произносят названия известных смартфонных брендов
Китайские смартфоны Huawei, Xiaomi и Meizu очень популярны в Беларуси, однако наверняка мало кто задумывался, как правильно произносить название того или иного производителя.
Мы решили спросить это как у носителей китайского языка, так и у белорусов. Смотрите, что вышло:
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Проверьте, как правильно произносится Huawei и Meizu.
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