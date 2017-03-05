Китайские смартфоны Huawei, Xiaomi и Meizu очень популярны в Беларуси, однако наверняка мало кто задумывался, как правильно произносить название того или иного производителя.

Мы решили спросить это как у носителей китайского языка, так и у белорусов. Смотрите, что вышло:

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