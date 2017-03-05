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ФСБ показало участие российского спецназа в освобождении Пальмиры

06.03.2017 18:34 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мар — Sputnik. Видеоролик, в котором показаны действия российского спецназа при освобождении Пальмиры от террористов, опубликован в понедельник Центром специального назначения ФСБ России официальной странице в Facebook.

ФСБ показало участие российского спецназа в освобождении Пальмиры
© REUTERS Omar Sanadiki
Разгром группировки ИГИЛ в районе Пальмиры

Генеральный штурм "жемчужины Сирийской пустыни" начался в минувшую среду после того, как правительственные силы заняли стратегические высоты Джебель-эт-Тар и Джебель-Хайяль, что позволило военным держать под огнем весь город и его окрестности. В общей сложности на решающий этап по освобождению Пальмиры было потрачено менее 24 часов. После этого сирийская армия открыла артиллерийский огонь по координатам местоположения террористов и автоколонн, которые попытались скрыться от преследования и направились в сторону Дейр-эз-Зора и оазиса Эс-Сухна.

"Во время российско-сирийской операции по взятию Пальмиры Силы специальных операций РФ осуществляли разведку и определение особо важных целей срыв наступательных операций и контратак террористов, обеспечение условий для наступления ВС САР, координацию и прикрытие наступающих порядков сирийских войск", — говорится в комментарии к видео.

В ролике, в частности, показано, как военнослужащие ведут минометный огонь, проводят координацию артиллерии и авиации. Кроме того, продемонстрирована работа российских снайперов и уничтожение бронетехники террористов из противотанкового ракетного комплекса.

Видеоряд сопровождается подстрочными комментариями, в котором разъясняются задачи, которые выполнял российский спецназ в ходе боев за Пальмиру.

Также перед российскими спецназовцами стояли такие задачи, как "уничтожение и подавление опорных точек боевиков, наведение штурмовой авиации на объекты террористов, уничтожение пехоты и тачанок противника, уничтожение бронетехники и "шахид-мобилей" террористов, контроль и разминирование очищенных от боевиков объектов".

Пальмира, один из богатейших центров древней цивилизации, находилась под контролем ИГ с мая 2015 года. Армия САР освободила город в марте 2016 года при поддержке российской авиации. В декабре боевики ИГ вновь захватили Пальмиру и разрушили часть ее памятников. На прошлой неделе стало известно, что сирийские военные при поддержке ВКС РФ во второй раз взяли Пальмиру. Отступавшие боевики не успели уничтожить все древние постройки.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 6 мар — Sputnik. Видеоролик, в котором показаны действия российского спецназа при освобождении Пальмиры от террористов, опубликован в понедельник Центром...

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