На внешнем кольце МКАД Mercedes вылетел за пределы проезжей части и врезался в столб. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.





Авария произошла днем 6 марта. По предварительной информации, женщина ехала на Mercedes по внешнему кольцу МКАД в направлении Долгиновского тракта. В какой-то момент она не справилась с управлением, автомобиль вылетел с дороги и врезался в мачту освещения.

В результате ДТП водитель получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу. По факту аварии проводится проверка. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.