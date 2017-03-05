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На МКАД женщина на Mercedes снесла столб

06.03.2017 18:59 — Разное | Tut.by  
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На внешнем кольце МКАД Mercedes вылетел за пределы проезжей части и врезался в столб. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.


Авария произошла днем 6 марта. По предварительной информации, женщина ехала на Mercedes по внешнему кольцу МКАД в направлении Долгиновского тракта. В какой-то момент она не справилась с управлением, автомобиль вылетел с дороги и врезался в мачту освещения.

В результате ДТП водитель получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу. По факту аварии проводится проверка. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.

 
 
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Авария произошла днем 6 марта.

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