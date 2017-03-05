Трагедия произошла в ночь на субботу, 4 марта, на гродненской дискотеке "Кому за 30" . По информации правоохранителей, конфликт возник между двумя компаниями. В первый раз охранники заведения сумели разнять потасовку, однако позже ссора продолжилась в фойе. В какой-то момент один из посетителей неожиданно нанес удар в голову мужчине — тот упал, ударившись о бетонный пол, и через десять минут скончался. Отмечается, что перепалка возникала на почве алкогольного опьянения.

"Ищем девушек, которые находились рядом. По кадрам видно, что две гражданки зашли на дискотеку за час до трагедии. Также отображена драка на улице, участники которой позже переместились в фойе места проведения танцев. Там и был нанесен смертельный удар (этот момент в объектив камеры не попал)", — рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Собеседники агентства отметили, что разыскиваемые девушки могут обладать "ценной информацией о произошедшем". "Просим их при первой возможности прийти в милицию или позвонить по телефонам 8 (029) 780-90-80 и 102", — добавили в милиции.

В УВД отметили, что местный житель, нанесший смертельный удар задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть", — заключили в областном УВД.