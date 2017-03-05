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Милиция выложила в сеть видео смертельной драки на дискотеке в Гродно

06.03.2017 18:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Трагедия произошла в ночь на субботу, 4 марта, на гродненской дискотеке "Кому за 30". По информации правоохранителей, конфликт возник между двумя компаниями. В первый раз охранники заведения сумели разнять потасовку, однако позже ссора продолжилась в фойе. В какой-то момент один из посетителей неожиданно нанес удар в голову мужчине — тот упал, ударившись о бетонный пол, и через десять минут скончался. Отмечается, что перепалка возникала на почве алкогольного опьянения.

Милиция выложила в сеть видео смертельной драки на дискотеке в Гродно
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Ищем девушек, которые находились рядом.  По кадрам видно, что две гражданки зашли на дискотеку за час до трагедии. Также отображена драка на улице, участники которой позже переместились в фойе места проведения танцев. Там и был нанесен смертельный удар (этот момент в объектив камеры не попал)", — рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Собеседники агентства отметили, что разыскиваемые девушки могут обладать "ценной информацией о произошедшем". "Просим их при первой возможности прийти в милицию или позвонить по телефонам 8 (029) 780-90-80 и 102", — добавили в милиции.

В УВД отметили, что местный житель, нанесший смертельный удар задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть", — заключили в областном УВД. 

 
Теги: Гродно
 
 
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В сети опубликовано видео смертельной драки на дискотеке в Гродно. Местная милиция надеется с помощью него найти свидетелей преступления.

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