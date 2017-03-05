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Милиция выложила в сеть видео смертельной драки на дискотеке в Гродно
06.03.2017 18:59 — Разное | Sputnik Беларусь
© Sputnik / Виктор Толочко
МВД о драке на дискотеке в Гродно: избитый умер до приезда скорой
"Ищем девушек, которые находились рядом. По кадрам видно, что две гражданки зашли на дискотеку за час до трагедии. Также отображена драка на улице, участники которой позже переместились в фойе места проведения танцев. Там и был нанесен смертельный удар (этот момент в объектив камеры не попал)", — рассказали в УВД Гродненского облисполкома.
Собеседники агентства отметили, что разыскиваемые девушки могут обладать "ценной информацией о произошедшем". "Просим их при первой возможности прийти в милицию или позвонить по телефонам 8 (029) 780-90-80 и 102", — добавили в милиции.
В УВД отметили, что местный житель, нанесший смертельный удар задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть", — заключили в областном УВД.
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В сети опубликовано видео смертельной драки на дискотеке в Гродно. Местная милиция надеется с помощью него найти свидетелей преступления.
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