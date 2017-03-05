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Ипэшникам разрешили работать без платежных терминалов три месяца после госрегистрации

06.03.2017 19:55 — Разное | Tut.by  
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Индивидуальные предприниматели, которые уплачивают единый налог, смогут работать без платежного терминала в течение трех месяцев после госрегистрации. При этом по истечении этого срока — еще два месяца при наличии документа, подтверждающего прием банком- эквайером заявки на установку платежного терминала. Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина и Нацбанка от 3 марта № 181/5.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Изменения не коснутся ипэшников, уплачивающих единый налог, которые занимаются деятельностью такси.

Кроме того, увеличен срок, в течение которого юрлица и ИП, заключившие гражданско-правовой договор на установку, обслуживание, снятие средства контроля налоговых органов, вправе осуществлять прием наличных денежных средств и (или) банковских платежных карточек с применением кассового оборудования без подключения к СККО.

Так, для субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров в торговом объекте с торговой площадью 650 кв. метров и более, срок увеличен с 4 до 8 месяцев, с 4 до 6 месяцев — для юридических лиц (за исключением АЗС, такси, осуществляющих продажу товаров в торговом объекте с торговой площадью 650 кв. метров и более, а также осуществляющих оформление проезда и оказание услуг на железнодорожном транспорте общего пользования).

В Совмине уточняют, что постановление приняли «для обеспечения планомерной работы по установке в кассовое оборудование средств контроля налоговых органов, а также недопущения приостановления работы торговых объектов».

«Кроме того, документ направлен на упрощение первоначальных условий открытия и ведения индивидуальными предпринимателями — плательщиками единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц бизнеса в части отмены обязательных требований по наличию кассового оборудования и платежных терминалов», — поясняют в Совмине.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Напомним, в сентябре прошлого года ипэшникам, которые работают в одном торговом центре или на одном рынке, разрешили смогут устанавливать один терминал на несколько человек. Кроме того, предпринимателям, у которых несколько торговых точек, разрешили не устанавливать терминалы в каждой из них.

 
 
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Изменения не коснутся ипэшников, уплачивающих единый налог, которые занимаются деятельностью такси

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