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В Гродно жители микрорайона к своим домам попасть могут только пешком. Машины застревают в грязи

06.03.2017 19:49 — Разное | Tut.by  
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Жители гродненских микрорайонов индивидуально застройки Барановичи 5, 6 столкнулись с буквально непроходимой проблемой. Уже несколько лет, чтобы добраться до своих домов им каждый день приходится в прямом смысле преодолевать полосу препятствий, рискуя застрять в грязи. Дороги на улицах Суничная, Головача, Полянная и других больше напоминают труднопроходимое болото.


Несколько лет назад здесь началось активное строительство частных домов. Многие из них сегодня уже заселены, однако нормальной дороги как не было, так и нет.
Людям, чтобы добраться до своего жилья приходится какое-то расстояние преодолевать пешком — машины застревают в грязи.

— Автомобили оставляем далеко от дома, потому что можем просто не доехать и застрять намертво, — говорит местный житель Павел и протягивает пакеты, чтобы надеть их на обувь. Без спецсредств здесь не пройти. Семья привычно переобувается в высокие резиновые сапоги.


У Павла радостное событие — он забрал из роддома жену и четвертого ребенка. Последние несколько сотен метров новорожденного придется нести очень осторожно, чтобы не поскользнуться и упасть в грязь.

— Недавно, чтобы вытянуть машину из грязной западни пришлось вызывать МЧС, — говорят местные жители.

Александр рассказывает, что проехать не могут ни машины скорой помощи, ни такси.
— Никто к нам ехать не хочет. И уже даже сторонние люди, которые здесь не живут, знают о нашей проблеме.


Местные жители собрали около 100 подписей под обращением к местным властям, чтобы им обустроили дорогу.

— Мы уже какое-то время пишем во все инстанции, но пока никакого результата. Дело в том, что, когда мы брали свои участки, то нам обещали, что дорогу сделают. Те, кто участки покупал после 2009 года, уже писали отказные бумаги от подъезда к домам. Но нам-то обещали сделать нормальную дорогу.


В официальных ответах, подписанных первым заместителем председателя Гродненского облисполкома Иваном Жуком, говорится о том, что «перечнем строительством объектов инженерно-транспортной инфраструктуры на 2016 год по микрорайону „Барановичи 5, 6“ предусмотрено благоустройство улицы Полянная. Вместе с тем, в настоящее время (на сентябрь 2016 года, — прим. TUT.BY) законодательно ограничена возможность финансирования строительства объектов инженерно-транспортной инфраструктуры за счет республиканского и областного бюджетов. Ведется работа по внесению соответствующих изменений в нормативные документы, которые позволят финансировать строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, в том числе и улицы Полянной.»



Правда, местные жители говорят о том, что в конце 2016 года к ним в микрорайон приезжала комиссия.

— После коллективного письма в горисполком, — говорит Александр, — в начале 2017 года нам пришел ответ, что благоустройство улиц могут внести в план на этот год, но опять-таки, в случае разрешения финансового вопроса. На еще одно электронное обращение в горисполкоме нам ответили, что бюджетом города на 2017 год предусмотрено выделение денежных средств на проектирование и строительство в гравийном исполнении улицы Полянной в нашем микрорайоне.

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Местные жители сейчас надеются на то, что в этом году их проблема наконец начнет решаться, а пока ждут тепла.

— Скоро все подсохнет и улицы станут чуть более проходимыми. Хоть парковаться можно будет около домов, — вздыхают они.

 
 
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Жители гродненских микрорайонов индивидуально застройки Барановичи 5, 6 столкнулись с буквально непроходимой проблемой. Уже несколько лет, чтобы добраться до...

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